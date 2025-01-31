ATV CANLI YAYIN İZLE | 31 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

Esra Erol'da programını canlı izlemek isteyen izleyiciler, ATV'nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından programa kolaylıkla erişim sağlayabilir. ATV canlı yayın izleme linki, izleyicilere anlık olarak programı takip etme imkânı sunuyor. Bugün de programda çok konuşulan olayların çözülmesi bekleniyor. Programda sıkça gündeme gelen Fatih Aydın ailesi konusu, 31 Ocak tarihli bölümde yine ele alınıyor. Peki, Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Programa Kırklareli'den katılan Zeynep Hanım biyolojik ailesine kavuşmak için Esra Erol'dan yardım istedi. 2 çocuk annesi olan Zeynep Hanım kendisinin neden bırakıldığını, kardeşleri olduğunu ve onları da bulmak istediğini söyledi.

Programa İstanbul'dan katılan Burcu Hanım 4 aylık hamile olduğunu sevgilisi Mehmet tarafından terk edildiğini iddia ediyor. Ne bebeğimin babası ne de ailem beni kabul etmiyor gidecek yerim yok diyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

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