ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı 22 Ekim canlı izle! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 22 Ekim ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. ATV canlı yayın izle 2024! Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu?
ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 22 Ekim Salı Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!
MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.
Frekans değerleri aşağıdadır;
- Frekans : 12053 Mhz
- Symbol Rate : 27500
- FEC : 5/6
- Pol : Yatay (Horizontal)
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?
Oğlunu yanında getireceğini söylemişti. Kendisine zarar verdi, hastaneye kaldırıldı.
Oğlunu getireceğini söyleyen Seyfi Birbir, kendisine zarar verdi ve hastaneye kaldırıldı. Müge Anlı, Seyfi'nin dün akşam otel odasında alkol aldığını, kendisine zarar verdiğini ve hastaneye kaldırıldığını anlattı. Hacer Hanım eski kocasının oğluna zarar verdiğini bu yüzden onu getiremediğini belirtti.
Taraflar karşı karşıya... 76 yaşındaki adam nasıl öldü?
İstanbul Bayrampaşa'da şüpheli ölüm. 53 yaşındaki güzellik uzmanı Tülay Emecen, 76 yaşındaki babası Şemsettin Emecen'in ölümünün şüpheli olduğunu iddia ederek Müge Anlı'ya başvurdu.
Karnındaki ikiz bebekleriyle birlikte öldürüldü. Eşi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
43 yaşındaki Hatice Çaltı karnındaki 5 aylık ikiz bebekleriyle birlikte evinde ölü bulundu. Şüphelerin odağındaki kişi aynı gün evinden üstü başı ıslak bir şekilde çıkan Koca Ramazan Çaltı idi. Ramazan Çaltı daha önce de ceza evine girip (delil yetersizliğinden) kısa zamanda çıkmıştı. Yayınlarımızın ardından yeniden yargılandı ve bu sefer hiçbir indirim uygulanmadan gebe eşini kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırtıldı.
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