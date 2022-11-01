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Ben Bu Cihana Sığmazam (BBCS) ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yeni bölümleri hangi gün? Salı mı?

Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. ATV canlı izle! Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle! 1 Kasım 2022 Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak? BBCS 7. bölüm izle!

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tehlikeli tuzak

Leyla, Firuze ve Mercan'ı Kurban'ın çiftliğinde üstelik de kendi atıyla görünce çok öfkelenir ve Kurban'a çıkışır. Atakan, Cezayir'e Lokman'dan haber alınamadığını söyler. Leyla, büyük bir tesadüfle Süheyla ve Orhan arasındaki ilişkiyi öğrenir ve bu durumu Cezayir'in bilmesi gerektiğini düşünür. Cezayir, Lokman'la ilgili bir şey bilip bilmediğini öğrenmek için Asım'ın yanına gider. Orhan, artık bir işine yaramayacağını düşündüğü Süheyla'yı yanından kovar. Azamet ve Ömer Asaf, Lokman'ın bulunduğu yerle ilgili bir ipucu bulurlar ve peşinden giderler. Orhan, artık açığa çıkacağını bildiği için Bagnall'dan yardım ister. Cezayir ve Leyla, Süheyla ve Orhan meselesi hakkında uzun bir konuşma gerçekleştirirler. Cezayir, Süheyla'nın olduğu yere gider ve onunla konuşur ancak bu konuşma hiç de Süheyla'nın beklediği bir konuşma olmayacaktır. Leyla'nın mutlu tavrının sebebi evdeki herkesi meraka düşürür. Cezayir ve ekibi nihayet Lokman'ın yeriyle ilgili gerçek bir bilgiye ulaşırlar ama bunun kendilerine kurulmuş bir tuzak olduğundan haberleri yoktur.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Cezayir Türk'ü kendi ellerimle gebertip, cesedini kül edeceğim"

Lokman'ın cenazesi adeta gayrimeşru aleminin tüm ağır toplarıyla, Emniyet'in karşı karşıya geldiği bir törene dönüşür. Tüm aile, Leyla'nın Firuze'yle ne konuştuğunu merak etmektedir. Leyla onlara kararını açıkladığında hepsi mutlu olacaklardır. Cezayir, 15 yıllık hapis cezasını doldurup dışarıya çıkan kadim dostu Ekabir'i ziyarete gider. Melike, babasına tesbih hediye eden Asım Kaptan'la tanışmak ister. Cezayir, onu Asım'ın mekanına götürdüğünde kendilerini bir çatışmanın içerisinde bulurlar. Cezayir bu sırada kendisine ateş açmakta olan birini öldürür ama bu öldürdüğü kişi Cezayir'in ezeli düşmanı Sabit'in oğlu çıkar. Sabit, intikam yemini eder ve Cezayir'e de evlat acısı yaşatmadan ölmeyeceğim der. Sabit'e karşı, Cezayir, Asım ve Ekabir'le bir ittifak kurabilmenin yollarını arar. Firuze'nin halası Zeliha'nın Bosna'dan çıkıp gelmesi başta Elmas olmak üzere tüm ailenin huzurunu kaçıracaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM İZLE!



BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NE?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCU KADROSU

Oktay Kaynarca (Cezayir)

Ebru Özkan (Leyla)

Pelin Akil (Firuze)

Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba)

Hakan Karahan (Dumrul)

Erkan Sever (Orhan)

Ragıp Savaş (Atakan)

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas)

Eren Vurdem (Azamet)

Aslı Sevi (Azade)

Kerem Kupacı (Ethem)

Ziya Kürküt (Bekir)

Pelin Uluksar (Süheyla)

Mina Derman (Suna)

Batuhan Sezer (Ömer Asaf)

Değer Alp (Canan)

Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre)

Burcu Binici (Meltem)

Ömer Kurt (Kerim)

Mert Kırlak (George Bagnall)

Ahmet Yıldırım (Cafer)

Tanıl Yöntem (Canberk)

Doruk Öztürk (Şamil)

Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer)

Melisa Duru Ünal (Mercan)

Aylar Melayeva (Sevim)

Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim)

Işıl Yücesoy (Gülendam)