ATV CANLI İZLE 20 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 20 Aralık Cuma Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Yayına bağlanan iddia sahibi Ayşe Hanım, sosyal medyadan Ferhat Demir ile tanıştığını, ertesi gün kahve içtikten sonra Ferhat'ın kendisinden para istediğini anlattı. Ferhat Demir'in dolandırıcı olduğunu söyleyen iddia sahibi Ayşe Hanım, para istedikten sonra gerçekleri gördüğünü anlattı.

56 yaşındaki Aysel Kızıldağ, 17 yaş küçük sevgilisi Ferhat Demir tarafından 500 bin TL dolandırıldığını iddia etmişti. İddiaların odağındaki sevgili Ferhat stüdyoya geldi. İddiaları yalanlayan ve Aysel ile nişanlı olmadıklarını söyleyen Ferhat Demir, "Ben dolandırıcı olsam, buraya gelmezdim" dedi.

2005'den beri kayıp olan anneleri Nezakat Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler olayın aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurmuşlardı. Yusuf Bey kızlarının babası olmadığını düşünüyordu. Üç kız kardeş ve Yusuf Bey yayınımızın ardından kan örneği vermek üzere hastaneye gittiler

Müge Anlı, kız kardeşlerin anneannelerinin onlara destek vermek için stüdyoya geldiğini açıkladı. Annelerini arayan kız kardeşler, senelerdir görmedikleri anneannelerine kavuştular. Anneanne Hacer Hanım, kızının kaybında damadı Yusuf'u suçladı. Hacer Hanım damadının kızına şiddet uygulayıp ihanet ettiğini söyledi.

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