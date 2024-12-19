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ATV CANLI İZLE 19 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu?

ATV CANLI İZLE 19 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 19 Aralık ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. ATV canlı yayın izle 2024! Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 19 Aralık Perşembe Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

  • Frekans : 12053 Mhz
  • Symbol Rate : 27500
  • FEC : 5/6
  • Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

14 yaşındaki Yusuf Güçlü, istediği motosikleti almayan babasına küsüp Manisa'daki evinden kayıplara karışmıştı. 37 gündür evladına ulaşamayan baba Mehmet Sait, oğlunu aramak için Müge Anlı'nın kapısı çalmıştır. Müge Anlı, günler sonra mutlu haberi aileye verdi, 14 yaşındaki Yusuf Güçlü bulundu!

44 Yaşındaki Aygül Bilbay, 13 Aralık'ta Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinden kayboldu. 6 gündür karısına ulaşamayan İbrahim Bilbay, onu aramak için stüdyoya geldi. 44 yaşındaki kadının 93 yaşındaki babasına kızıp evini terk ettiği konuşuldu.

Ankara Keçiören'de yaşayan 56 yaşındaki Aysel Kızıldağ, 17 yaş küçük sevgilisi Ferhat Demir tarafından 500 bin TL dolandırıldığını iddia ederek stüdyoya geldi. Aralarındaki yaş farkını sorun etmediklerini söyleyen Aysel Kızıldağ, sevdiği adam tarafından kandırıldığını, Ferhat'ın şimdi de 60 yaşında bir kadınla birliktelik olduğunu iddia etti.

2005'den beri kayıp olan anneleri Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler cinayetin aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdular. İddiaların odağındaki baba Yusuf Uyur, sırtı kameraya dönük bir şekilde canlı yayına katıldı. Kızların rahatsız oldukları amcaları da hakkındaki iddialara yanıt vermek için canlı yayındaydı. Nezaket Uyur'un yengesi Ayşe Uyur, canlı yayına katıldı. Ayşe Hanım Yusuf'un kardeşlerini karısından kıskandığını, evine habersiz gelen kardeşlerinin kıyafetlerini yaktığını iddia etti.

13 yaşındaki Ekin Nur, dört gün önce Balıkesir'den kayıplara karıştı. Ailesi onu aramak için stüdyoya geldi. 13 yaşındaki çocuğun 27 yaşındaki Umut tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Bir diğer kayıp 14 yaşındaki Semanur İlbars İstanbul'dan kayıplara karıştı, 14 yaşındaki kızın Ali isimli şahıs tarafından kaçırıldı iddia edildi.

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