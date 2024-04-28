Üye Girişi
Haberler

Atla Gel Şaban filmi nasıl bitiyor? Atla Gel Şaban final sahnesi İZLE! Atla Gel Şaban sonunda ne oluyor?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Show Tv'de yayınlanan Atla Gel Şaban filminin sonu merak konusu oldu. Filmseverler, Atla Gel Şaban filminin son sahnesini araştırmaya başladı. Peki, Atla Gel Şaban filmi nasıl bitiyor? Atla Gel Şaban final sahnesi nasıl? Atla Gel Şaban sonunda ne oluyor? İşte detaylar...

Atla Gel Şaban, yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı, 1984 yapımı Türk komedi filmidir. Atla Gel Şaban filminin sonu merak konusu oldu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filminin final sahnesi araştırılıyor. Atla Gel Şaban filminin nasıl biteceği merak konusu oldu. Peki, Atla Gel Şaban filmi nasıl bitiyor? Atla Gel Şaban final sahnesi İZLE! Atla Gel Şaban sonunda ne oluyor? İşte, Atla Gel Şaban final sahnesi!

ATLA GEL ŞABAN OYUNCU KADROSU!

Kemal Sunal - Niyazi

Nevra Serezli - Zehra

Dinçer Çekmez - Kazım

Turgut Özatay - Davut

Reha Yurdakul - Halim Bey

Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası

Zihni Göktay - Halil

Yüksel Gözen - Kazım'ın Adamı

Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı

Erdoğan Dikmen - Kazım'ın Adamı

Mustafa Dik - Kazım'ın Adamı

Ehat Alinçe - Kazım'ın Adamı

Renan Fosforoğlu - Kenan

ATLA GEL ŞABAN FİLMİ NASIL BİTİYOR?

Niyazi bir şekerleme firmasında çalışmaktadır. Zaten az olan maaşına patronu da bir türlü zam yapmamaktadır. Niyazi ailesiyle kıt kanaat geçinir, üstelik borçlarından dolayı köşe bucak mahalle esnafından kaçmaktadır. Bir gün tüm mahalleliyi saran at yarışı oyununa merak salar ve işine gitmek için bindiği minibüste oynar. At yarışını tutturur fakat kuponu yatırmadığı için ikramiyeyi alamaz. Niyazi her gün minibüste kupon yaparak kendini sınar fakat kuponu yatırmaz. At yarışlarını izlemeye giden Niyazi tüm atları yine bilir. Buna şahit olan bir adam, at yarışlarını oynatan mafya babası Kazım'a haber verir. Kazım, Niyazi'ye kendisi için at yarışı oynamasını ister bu sayede zaten zengin olan Kazım parasına para katacaktır. Kazım, Niyazi'yi kendi evinde alıkoyar ve kupon yaptırır fakat kuponlar bir türlü tutmaz. Niyazi'nin at yarışı kuponlarını sürekli minibüste yaptığı için ilham gelmediğinden şikayetçi olur ve onlardan minibüsteki ortamı yaratmalarını ister. Niyazi gitgide at yarışını tutturmaya yaklaşır bunun farkına varan Kazım, Niyazi'ye ilham gelmesi için tüm şartları sağlar. Sonunda Niyazi gerçek bir minibüs ve minibüste çalan "Şiki Şiki Baba" şarkısını bulmalarını ister, isteği yerine getirilir. Niyazi de at yarışını nihayet tutturmaya başlar. Kazım artık her şeyden emin olduğu için tüm parasını Niyazi'nin yaptığı kupona yatırır. Fakat Niyazi Kazım'a parayı yedirmemek için bir atı yanlış yazmış, onun yerine kendi doğru atı yazmıştır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kemal Sunal Show Tv Gündem Sinema Kültür Sanat Haberler

Bakmadan Geçme

Ç.Rizespor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ç.Rizespor Ankaragücü maçı şifresiz mi? Trabzonspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Gaziantep FK maçı şifresiz mi? Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz nereden izlenir? Canlı maç izleme linki CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 28 Nisan Pazar günün maçları nereden izlenir? Göztepe Süper Lig'e çıktı mı 2024? Furkan sakatlandı mı? 28 Nisan Pazar Survivor Furkan'a ne oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 28 Nisan Pazar 2024? Survivor kim kazandı? 28 Nisan Pazar Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 28 Nisan Pazar TV8 Survivor HD izleme linki! Kirli Sepeti 106. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Nisan Kirli Sepeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Teşkilat 106. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Nisan Teşkilat yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 28 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Kirli Sepeti CANLI izle! Kirli Sepeti 28. BÖLÜM FULL İZLE! Kapıcılar Kralı konusu ne, oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi, kaç yılında çekildi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title