Atla Gel Şaban filmi konusu nedir? Atla Gel Şaban oyuncu kadrosunda kimler var, film ne zaman çekildi?

1980'li yılların en çok izlenen filmleri arasında gösterilen Atla Gel Şaban, dönemin toplumsal yapısını mizahi bir dille ele alıyor. Özellikle at yarışı sahneleri ve mafya ile halkın karşılaşması filmde öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor. Peki, Atla Gel Şaban hangi yıl çekildi, nerede çekildi ve oyuncu kadrosunda hangi usta isimler vardı? İşte detaylı bilgiler…

ATLA GEL ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Atla Gel Şaban filmi, geçim sıkıntısı yaşayan ve şekerleme fabrikasında çalışan metin yazarı Niyazi'nin hayatını konu alır. Borçlarından dolayı sürekli mahalle esnafından kaçan Niyazi, bir gün tesadüfen at yarışı kuponu hazırlar ve kazanan atları tahmin eder. Ancak kuponu yatırmadığı için büyük ikramiyeyi alamaz.

Mafya babası Kazım, Niyazi'nin bu yeteneğini fark eder ve onu kendi evine alarak sürekli kupon hazırlamasını ister. Fakat Niyazi, ilhamını minibüsten aldığı için eve bir minibüs atmosferi kurulmasını talep eder. O andan itibaren olaylar komik ve sürükleyici bir hale gelir.

ATLA GEL ŞABAN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Filmin oyuncu kadrosunda Yeşilçam'ın usta isimleri yer alır:

Kemal Sunal – Niyazi

Nevra Serezli – Zehra

Dinçer Çekmez – Kazım

Turgut Özatay – Davut

Reha Yurdakul – Halim Bey

Nezahat Tanyeri – Kaynana

Zihni Göktay, Renan Fosforoğlu, Nermin Denizci, Hayri Caner ve diğer başarılı oyuncular. Bu güçlü kadro, filmin izleyiciler tarafından yıllarca unutulmamasını sağlamıştır.

ATLA GEL ŞABAN NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapım Yılı: 1984

Çekim Yerleri: İstanbul'un Sarıyer – Bahçeköy semti ve Veliefendi Hipodromu

Tür: Komedi

Film, çekildiği dönemde gişe başarısı yakalamış ve bugün hâlâ Türk sinema tarihinin en çok izlenen yapımları arasında gösterilmektedir.