Atilla Taş tutuklandı mı? Şarkıcı Atilla Taş neden tutuklandı, sebebi ne?

Atilla Taş tutuklandı mı? Sorusu, iddialar nedeniyle gündemde yer alıyor ve birçok kişi tarafından merak ediliyor. Sosyal medya üzerinde yer almakta olan haberler nedeniyle birçok kişi iddiaların aslını merak etmekte ve araştırmakta. Peki, Atilla Taş tutuklandı mı? Atilla Taş neden tutuklandı, sebebi ne? İşte Şarkıcı Atilla Taş'ın son durumu hakkında merak edilenler!

ATİLLA TAŞ TUTUKLANDI MI?



Beşiktaş Köyiçi'nde bir barda bugün gece saatlerinde eşi Meltem Taş ile birlikte eğlenen şarkıcı Atilla Taş iddiaya göre aşırı sarhoş olup çevresine rahatsızlık verdi. Bunun üzerine dışarı çıkarılan Taş, bu kez işletmeciler ile kavga etmeye başladı. Bağırma ve çığlık sesi duyulması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince eğlence mekanına gidildi. Olaya müdahale eden polis ekiplerine de fiziki temasta bulunarak hakaret, tehdit ve küfür eden Atilla ve Meltem Taş gözaltına alındı. Atilla ve Meltem Taş emniyetteki işlemlerinin ardından "polise mukavemet", "darp" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi. Atilla Taş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi Buna göre Atilla Taş tutuklandı ve cezaevine yerleştirildi.

ATİLLA TAŞ

ATİLLA TAŞ KİMDİR?

Atilla Taş 4 Şubat 1975 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu memleketinde tamamladıktan sonra lise eğitimini İstanbul Davutpaşa'da tamamladı. İstanbul'da Erol Köse ile tanışarak müzik sektörüne giren Taş, ilk albümü olan 'Kırmızılım'ı piyasaya sürdü. Bu albümdeki "Hamçökelek" şarkısı, onun ünlenmesini sağladı. 2010'ların başında Kanal 7'de "Taş Devri" isimli programı sundu.