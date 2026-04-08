Ateşkes öncesi İran'a ağır darbe: Petrokimya ve alüminyum tesisleri vuruldu

Orta Doğu’da 2 haftalık geçici ateşkesin kabul edilmesinden hemen önce, İran’ın kritik sanayi altyapısına yönelik büyük bir saldırı dalgası gerçekleştirildi. İran basını, ABD ve İsrail’in stratejik öneme sahip petrokimya ve alüminyum tesislerini hedef aldığını duyurdu.

MAHŞEHR'DE PETROKİMYA TESİSİ ALEVLER İÇİNDE

Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr’de bulunan Emir Kebir Petrokimya Tesisi, düzenlenen saldırının ardından yangın yerine döndü. Tesisin gökyüzünü kaplayan dumanlar kilometrelerce uzaktan görülürken, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Huzistan Vali Yardımcısı Veliullah Heyati, saldırıyı doğrularken olayda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

ARAK'TA SANAYİ TESİSLERİ HEDEF ALINDI

Saldırıların bir diğer adresi ise Merkezi eyaletinin başkenti Arak oldu. Vali Yardımcısı Hasan Kameri, şehirdeki dev alüminyum üretim tesisi dahil olmak üzere iki ayrı sanayi bölgesinin vurulduğunu bildirdi. Arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirten Kameri, güvenlik gerekçesiyle halka tesislerin çevresinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

ATEŞKES ÖNCESİ SON HAMLE

ABD ve İsrail’in, 2 haftalık ateşkes sürecine girmeden hemen önce gerçekleştirdiği bu operasyon, İran’ın sanayi gücünü zayıflatmaya yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.