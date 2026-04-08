Ateşkes öncesi İran'a ağır darbe: Petrokimya ve alüminyum tesisleri vuruldu

Orta Doğu’da ilan edilen 2 haftalık ateşkes yürürlüğe girmeden hemen önce, İran’ın sanayi kalbi ABD ve İsrail tarafından hedef alındı. İran devlet kaynaklarından alınan bilgilere göre; Huzistan eyaletindeki Emir Kebir Petrokimya Tesisi ile Arak kentindeki stratejik alüminyum üretim tesislerine eş zamanlı hava saldırıları düzenlendi. Sanayi altyapısını felç etmeyi amaçlayan operasyon sonrası stratejik tesislerde yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

  • İran'ın Mahşehr'deki Emir Kebir Petrokimya Tesisi saldırı sonucu yangın çıktı.
  • İran'ın Arak'taki alüminyum üretim tesisi ve iki sanayi bölgesi saldırıya uğradı.
  • Saldırılar, Orta Doğu'da 2 haftalık geçici ateşkesin kabul edilmesinden hemen önce gerçekleştirildi.

MAHŞEHR'DE PETROKİMYA TESİSİ ALEVLER İÇİNDE 

Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr’de bulunan Emir Kebir Petrokimya Tesisi, düzenlenen saldırının ardından yangın yerine döndü. Tesisin gökyüzünü kaplayan dumanlar kilometrelerce uzaktan görülürken, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Huzistan Vali Yardımcısı Veliullah Heyati, saldırıyı doğrularken olayda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

ARAK'TA SANAYİ TESİSLERİ HEDEF ALINDI 

Saldırıların bir diğer adresi ise Merkezi eyaletinin başkenti Arak oldu. Vali Yardımcısı Hasan Kameri, şehirdeki dev alüminyum üretim tesisi dahil olmak üzere iki ayrı sanayi bölgesinin vurulduğunu bildirdi. Arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirten Kameri, güvenlik gerekçesiyle halka tesislerin çevresinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

ATEŞKES ÖNCESİ SON HAMLE 

ABD ve İsrail’in, 2 haftalık ateşkes sürecine girmeden hemen önce gerçekleştirdiği bu operasyon, İran’ın sanayi gücünü zayıflatmaya yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. 

Elif Yeşil
Trump, İran'la iki haftalık ateşkesi kabul etti

Trump, İran'la ateşkesi kabul etti! Şartı hala aynı
Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti

İsrail ve İran'ın da ateşkes kararı belli oldu
Basra'da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi

Komşu alev alev! Halk konsolosluk bastı, bayrak indirdi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

KKTC'de mecliste gerginlik, polisin vekile müdahalesi çok konuşuldu

Polisin kadın vekile fiziki müdahalesi meclisi karıştırdı!
Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim

Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

'İran bu gece yok olacak' diyen Trump'tan yeni açıklama

"İran'ı yok edeceğiz" diyen Trump, tek bir şartla vazgeçecek
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi