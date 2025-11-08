Atatürk saat kaçta vefat etti? 10 Kasım 1938 günü saat kaçta, nerede vefat etti?

Atatürk saat kaçta vefat etti? Atatürk'ün hastalığının ilk belirtileri 1937 yılında görülmeye başladı. 1938 yılı boyunca tedavi süreci devam eden Atatürk, hastalığına rağmen devlet işlerinden uzak kalmadı.

ATATÜRK SAAT KAÇTA VEFAT ETTİ?

Atatürk, 1938 yılı boyunca siroz hastalığı ile mücadele etti. Yalova'da başlayan tedavisinin ardından bir süre iyileşme gösterse de Ankara'ya yaptığı yorucu yolculuk hastalığının ilerlemesine neden oldu. O dönemde Hatay meselesinin gündemde olması da onu hem zihinsel hem bedensel olarak yıprattı. Sağlık durumu elverişli olmamasına rağmen Mersin ve Adana gezilerine çıkarak askerî birlikleri denetledi. Güney illerine yaptığı bu ziyaret, hastalığının ilerlemesini hızlandırdı.

Ankara'ya döndükten sonra doktorların tavsiyesiyle tedavi için İstanbul'a gitti. Siroz teşhisi konulan Atatürk, bir süre Savarona Yatı'nda deniz havası alarak dinlendi. Bu süreçte bile devlet işlerinden uzak durmadı; Romanya kralı ile görüşmeler yaptı ve Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti. 4 Temmuz 1938'de Hatay Antlaşması'nın yürürlüğe girmesi, ona moral veren gelişmelerden biri oldu.

Temmuz ayı sonlarında hastalığı ağırlaşınca Dolmabahçe Sarayı'na taşındı. Türk halkı, onun sağlık durumunu büyük bir endişe ile takip etmeye başladı. Doktorların gayretleri sonuç vermedi. 8 Kasım'dan itibaren sağlık raporları yayımlanmaya başlanınca ülkede derin bir üzüntü hakim oldu. Mustafa Kemal Atatürk, Dolmabahçe Sarayı'nda 10 Kasım 1938 sabahı saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini kapadı.

ATATÜRK NEREDE VEFAT ETTİ?

Atatürk'ün son günlerini geçirdiği yer Dolmabahçe Sarayı oldu. Temmuz 1938'de Savarona Yatı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na taşındıktan sonra tedavisi burada devam etti. Hastalığın ilerlemesiyle birlikte doktorlar sürekli gözetim altında tuttu. Sarayın odaları bir nevi hastane düzenine çevrildi.

Dolmabahçe Sarayı, bu süreçte yalnızca bir konut değil, Türk halkının umutla baktığı bir yer haline geldi. Her yeni sağlık raporu halkın ilgisini saraya çevirdi. Halk, Atatürk'ün iyileşmesi için dua ediyor, gazeteler güncel durumunu düzenli olarak paylaşıyordu. Türk milletinin sevgisi, sarayın duvarlarını aşarak ülkenin dört bir yanında hissediliyordu.

Ancak tüm çabalara rağmen hastalık durdurulamadı. Atatürk, 10 Kasım 1938 sabahı Dolmabahçe Sarayı'nda hayata veda etti. O andan itibaren bütün ülkede büyük bir sessizlik hakim oldu.