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Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile mi yapılacak? Öğretmenlik atamaları nasıl yapılacak?

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti MKYK toplantısında sunum yaparak, önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması planlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yeni dönem öğretmenlik şartlarıyla ilgili detayları paylaştı. Peki, Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile mi yapılacak? Öğretmenlik atamaları nasıl yapılacak?

Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile mi yapılacak? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmakta. Ak Parti MKYK toplantısında sunum yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yeni dönem öğretmenlik şartlarıyla ilgili detayları anlattı. Peki, Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile mi yapılacak? Öğretmenlik atamaları nasıl yapılacak?

ATAMALAR AKADEMİ EĞİTİM BAŞARI PUANI İLE Mİ YAPILACAK?

TBMM'ye sunulması planlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yeni dönem öğretmenlik şartlarıyla ilgili detayları paylaştı. Yeni kanun teklifine göre öğretmen adayları mesleğe başlamadan önce Milli Eğitim Akademisi'nde 1 yıl eğitim görecek. Tüm öğretmenlere dil, tarih ve kültür konularında eğitim verilecek. Akademiye giriş KPSS puanı ile, öğretmenliğe atama ise Akademi eğitimi başarı puanı ile yapılacak.

İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinde yer alan maddeler:

Öğretmen adaylarının mesleğe başlamadan önce başarıyla bitirmesi gereken Milli Eğitim Akademisi'nde, adaylar bir yıl eğitim görecek. Bu eğitimlerde öğretmenlik meslek bilgisi, müfredatla sınırlı özel alan bilgisi ve branş ayrımı olmaksızın tüm öğretmenlere dil, tarih ve kültür konularında eğitim verilecek.

Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile mi yapılacak? Öğretmenlik atamaları nasıl yapılacak?

ATAMALAR AKADEMİ EĞİTİMİ BAŞARI PUANI İLE YAPILACAK

Milli Eğitim Akademisi'ne giriş KPSS puanı ile öğretmenliğe atama Akademi eğitimi başarı puanı ile yapılacak.

Adaylar teorik derslerde yazılı sınavla; uygulamalı derslerde uygulama yaptığı okulda danışman öğretmen ve akademi eğitim personeli tarafından ayrı ayrı değerlendirilecek. İki değerlendirmenin ortalamasına göre geçme notu alacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
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