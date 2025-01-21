Bolu'da bir otelde çıkan yangın, Türkiye'yi yasa boğdu. Yangında, Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Finans Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atakan Yalçın hayatını kaybetti. Akademik dünyada saygın bir yere sahip olan Yalçın'ın vefatı, hem eğitim camiasında hem de öğrencileri arasında derin bir üzüntüye neden oldu. Peki, Atakan Yalçın kimdir? Atakan Yalçın yangında öldü mü? Detaylar haberimizde...

ATAKAN YALÇIN KİMDİR?

Prof. Dr. Atakan Yalçın, Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Uluslararası Finans Bölümü Başkanı olarak görev yapıyordu.

ATAKAN YALÇIN YANGINDA ÖLDÜ MÜ?

Prof. Dr. Atakan Yalçın, Bolu'da çıkan yangında hayatını kaybetti.