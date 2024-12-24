ATA AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı?

ATA AÖF final sınavları adaylar tarafından merak ediliyor. ATA AÖF final sınavlarının tarihi, öğrencilerin akademik başarılarını belirlemede kritik bir rol oynuyor. Bu kapsamda, sınav takviminin detayları üniversite yönetimi tarafından açıklandı. ATA AÖF final sınavlarının yapılacağı tarihler araştırılıyor. Peki, ATA AÖF final sınavları ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? ATA AÖF final sınavları hangi tarihte? Detaylar haberimizde...

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF final sınavları,

I.Oturum 11 Ocak 2025 Saat 09.30

II.Oturum 11 Ocak 2025 Saat 14.00

III.Oturum 12 Ocak 2025 Saat 09.30 tarihlerinde uygulanacak.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı.