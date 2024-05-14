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ATA AÖF final sınavı ne zaman, giriş yerleri belli mi? 2024 AÖF sınav sonuçları hangi tarihte açıklanıyor? ATA AÖF final sınavı belgesi sorgulama!

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ATA AÖF'nin 2024 final sınavı ne zaman ve nerede yapılacak merak ediliyor. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de öğrenciler tarafından büyük bir merak konusu. Adaylar, ATA AÖF sınav belgesi sorgulama ekranı üzerinden gerekli bilgilere ulaşılabilecek. Peki, ATA AÖF final sınavı ne zaman, giriş yerleri belli mi? 2024 AÖF sınav sonuçları hangi tarihte açıklanıyor? ATA AÖF final sınavı belgesi sorgulama!

ATA AÖF final sınavı ne zaman, giriş yerleri belli mi? 2024 ATA AÖF sınav sonuçları hangi tarihte açıklanıyor? ATA AÖF final sınavı belgesi sorgulama ekranı! ATA Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) Güz Dönemi ve Bahar Dönemi vize sınavları başarıyla tamamlandı. Şimdi ise öğrenciler, ATA AÖF final sınavlarının tarihlerini merak ediyor. 2024 ATA AÖF final sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak ve gerekli belgeler ne zaman duyurulacak?

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATA Açıköğretim Fakültesi'nin (ATA AÖF) Yarıyıl Sonu (Final) Sınavlarına ilişkin oturum saatleri açıklandı:

  • I. Oturum: 01 Haziran 2024, Saat 09.30
  • II. Oturum: 01 Haziran 2024, Saat 14.00
  • III. Oturum: 02 Haziran 2024, Saat 15.00

Öğrenciler, sınav tarihleri ve saatleri hakkında bilgi almak için ATA AÖF'nin resmi iletişim kanallarını takip etmelidirler.

BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ

1. Oturum: 27 Temmuz 2024 Saat: 09.30

2. Oturum: 27 Temmuz 2024 Saat: 14.00

3. Oturum: 28 Temmuz 2024 Saat: 15.00

ATA AÖF final sınavı ne zaman, giriş yerleri belli mi? 2024 AÖF sınav sonuçları hangi tarihte açıklanıyor? ATA AÖF final sınavı belgesi sorgulama!

AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

ATA Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınav giriş belgeleri henüz kamuoyuna duyurulmadı. Gelişmeleri yakından takip ederek, belgelerin yayımlanmasıyla ilgili bilgilendirme haberimizi sizlerle paylaşacağız.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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