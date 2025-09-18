Asude Kalebek kimdir? Asude Kalebek ekranlara geri mi dönüyor, hangi dizide oynayacak?

Netflix'in beğeniyle izlenen 'Kulüp' dizisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Asude Kalebek, ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncunun yeni projeleri ve kim olduğu merak konusu oldu. Sinema ve televizyon dünyasında adından sıkça söz ettiren Kalebek'in kariyeri ve yeni ekran macerası izleyiciler tarafından araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ASUDE KALEBEK KİMDİR?

18 Haziran 1999'da Adana'da doğan Asude Kalebek, eğitimine İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde devam ediyor. Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde başlayan Kalebek, İstanbul Sahne Sanatları Tiyatrosu'nda aldığı deneyimlerle yeteneğini geliştirdi.

Genç oyuncu, televizyon ve dijital platformlardaki ilk çıkışını 2021 yılında Netflix'in sevilen dizisi Kulüpte gerçekleştirdi. Burada canlandırdığı Raşel karakteriyle kısa sürede geniş kitlelerin beğenisini kazandı ve adını duyurdu.

ASUDE KALEBEK EKRANLARA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Bir süredir televizyon ekranlarından uzak kalan Asude Kalebek'in, Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı merakla beklenen Abi dizisiyle anlaşma sürecinde olduğu öğrenildi. Genç oyuncunun yeni projeyle ekranlara güçlü bir dönüş yapması bekleniyor.

Magazin basınında geniş yer bulan bu gelişme, Asude Kalebek hayranları tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, Kalebek'in dizide canlandıracağı karakterle ilgili detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Yeni rolüyle ilgili beklentiler yüksek olan genç oyuncunun, kariyerinde yeni bir sayfa açması ve izleyicilerle yeniden buluşması bekleniyor.

ASUDE KALEBEK DAHA ÖNCE HANGİ DİZİLERDE OYNDI?

Asude Kalebek, oyunculuk kariyerine hızlı bir giriş yaparak kısa sürede dikkat çekti. En çok bilinen rolü, 2021 yılında Netflix'te yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Kulüp dizisinde canlandırdığı Raşel karakteridir. Bu dizi, onun geniş kitlelerce tanınmasını sağladı ve oyunculuk kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Şu ana kadar Asude Kalebek'in televizyon ve dijital platformlarda yer aldığı diğer projeler hakkında detaylı bilgiler sınırlı olsa da, genç oyuncunun önümüzdeki dönemlerde daha fazla projede yer alması bekleniyor. Özellikle Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı Abi dizisinde rol alma ihtimali, kariyerinde yeni bir adım olarak öne çıkıyor.