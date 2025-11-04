Astrolog Aysun Koç: Dolunaydan en çok Boğa, Akrep, Aslan ve Kova burçları etkilenecek

Boğa dolunayının sabit yıldız etkileriyle gergin bir enerjiye sahip olduğunu belirten Koç, özellikle boğa, akrep, aslan ve kova burçlarının ikinci 10 gününde doğanların yoğun etkileneceğini söyledi. "Bu dolunay bazı bitişleri getirebilir ama uzun vadede hayrımıza olacak" dedi.

Dolunayın sağlık, ilişkiler ve kariyer alanlarında önemli etkiler yaratacağını vurgulayan Astrolog Aysun Koç, "Bu süreçte boğaz bölgesiyle ilgili sağlık sorunlarına dikkat edilmeli. Ayrıca evlilik ve ortaklıklar sınanabilir" ifadelerini kullandı.

"DOLUNAYIN ENERJİSİ GERGİN, BAZI KONULAR NETLEŞECEK"

Koç, boğa burcundaki dolunayın "mental sabit yıldızı" ile ilişkili olduğunu ve bu yıldızın üzüntü, gözyaşı ve sağlık problemleriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

"Dolunayın karşısında yer alan alfa sabit yıldızı daha problemli etkiler oluşturuyor. Ancak düğümlerle yaptığı 60–120 derecelik açı, yaşanacak olayların kadersel olduğunu gösteriyor. Bir şeyler bitiyorsa uzun vadede hayrınıza olacak." dedi.

"EVLİLİKLER VE ORTAKLIKLAR SINANACAK"

Dolunayın haritada 7. evde çalıştığını belirten Aysun Koç, bunun evlilik ve ortaklıklar açısından kritik bir döneme işaret ettiğini söyledi.

"Boğa ve akrep hattı maddeyle manayı temsil eder. Bu iki burcun karşıtlığı düzenle kriz arasındaki mücadeleyi yansıtır. Dolayısıyla ilişkiler, evlilikler ve ortaklıklar bu süreçte sınanacak. Venüs'ün aldatma açısı da devrede. Aldatılma veya ortak tarafından kandırılma gibi durumlar ortaya çıkabilir." diye konuştu.

"UZUN ZAMANDIR BEKLEYENLER İÇİN İLAHİ BİR DESTEK VAR"

Koç, dolunayın bir yandan da su grubu burçlara (yengeç, akrep, balık) büyük fırsatlar getirdiğini vurguladı.

"Uzun zamandır emek verdiğiniz, artık ümidinizi kestiğiniz konularda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. İlahi destek devrede. Balık, yengeç ve akrep burçları bu süreçten olumlu etkilenecek." ifadelerini kullandı.

"VENÜS AKREP BURCUNA GEÇİYOR, TUTKULU AŞKLAR GÜNDEMDE"

Dolunaydan iki gün sonra Venüs'ün akrep burcuna geçeceğini belirten Koç, "Bu dönem tutkuya dayalı, güçlü çekimlerle başlayan aşklar yaşanabilir. Ancak bu etkiler altında hemen bağlanmamak, ilişkiyi biraz zamana bırakmakta fayda var." dedi.

"BOĞA, AKREP, ASLAN VE KOVA BURÇLARI ETKİYİ EN YOĞUN HİSSEDECEK"

Dolunaydan en fazla etkilenecek burçların boğa, akrep, aslan ve kova olduğunu belirten Aysun Koç, "Bu burçların ikinci on gününde doğanlar dolunayın etkisini güçlü şekilde hissedecek. Oğlak ve başak burçları ise daha şanslı etkiler altında olacak." diye konuştu.