Astrodeha Şenay Devi’den dikkat çeken açıklamalar: 2025 ve 2026 önemli değişim yılları olacak

Haberler.com’da yayınlanan “Nur Ertürk ile Hayatın İçinden” programının konuğu olan Astrodeha Şenay Devi, astrolojiye dair merak edilen konuları değerlendirdi. Programda astrolojinin yalnızca burç yorumlarından ibaret olmadığını söyleyen Şenay Devi, doğum haritalarının insan yaşamındaki etkilerinden 2025 ve 2026 yıllarında yaşanabilecek değişimlere kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yapay zekâ, tutulmalar, doğal taşlar ve insan ilişkileri üzerine yaptığı yorumlar da programda öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

“ASTROLOJİ SADECE BURÇ YORUMLARINDAN İBARET DEĞİL”

Şenay Devi, astrolojiye dair toplumda yanlış bir algı olduğunu ifade ederek, astrolojinin yalnızca günlük burç yorumlarından oluşmadığını söyledi. “ Astroloji sadece burç yorumlarından ibaret değildir. Çok büyük bir ilimdir” diyen Şenay Devi, doğum haritalarının da kişiye özel olduğunu ve parmak izi gibi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

“2025 VE 2026 İNSANLIK İÇİN ÖNEMLİ DEĞİŞİM YILLARI OLACAK”

Programda gelecek yıllara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şenay Devi, 2025 ve 2026 yıllarına dikkat çekti. Bu yılların insanlık açısından önemli kırılmalar ve değişimler getireceğini söyleyen Şenay Devi, özellikle toplumsal dönüşümlerin hızlanacağını ifade etti.

“YAPAY ZEKÂ HAYATIMIZIN MERKEZİNE YERLEŞECEK”

Şenay Devi, teknoloji ve yapay zekânın insan hayatındaki etkileri hakkında da konuştu. Yapay zekânın giderek hayatın merkezine yerleşeceğini ifade eden Şenay Devi, buna rağmen insanların hislerini kaybetmemesi gerektiğini söyledi.

“AĞUSTOS AYINDA ÖNEMLİ TUTULMALAR OLACAK”

Programda tutulmaların etkilerine de değinen Şenay Devi, özellikle ağustos ayında yaşanacak tutulmaların önemli gelişmeleri beraberinde getirebileceğini ifade etti. Hıdırellez dönemine ilişkin de konuşan Şenay Devi, bu süreçte güzel niyetlerle hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

“SOHBET ETMEYİ UNUTTUK”

İnsan ilişkilerine dair de dikkat çeken açıklamalar yapan Şenay Devi, modern yaşamın insanları birbirinden uzaklaştırdığını söyledi. “Sohbet etmeyi unuttuk. İnsan ilişkilerimizi yeniden güçlendirmeliyiz” ifadelerini kullanan Şenay Devi, insanların birbirine daha fazla zaman ayırması gerektiğini dile getirdi.

“DOĞAL TAŞLAR HERKESE İYİ GELMEZ”

Şenay Devi, doğal taş kullanımına ilişkin de önemli bir uyarıda bulundu. Doğal taşların doğru şekilde kullanılması gerektiğini belirten Şenay Devi, “Her taş herkese iyi gelmez” diyerek bilinçsiz kullanımın doğru olmadığını ifade etti.