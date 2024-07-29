Üye Girişi
Haberler

Aslıhan Malbora sevgilisinden ayrıldı mı? Aslıhan Malbora sevgilisiyle neden ayrıldı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Aslıhan Malbora'nın sevgilisiyle ayrılıp ayrılmadığı ve ayrılık nedenleri merak konusu oldu. Güzel oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıldır aşk yaşadığı Metin Temel ile yollarını ayırdı. Malbora, Instagram hesabından Temel ile olan tüm fotoğrafları sildi.

Aslıhan Malbora sevgilisinden ayrıldı mı? Aslıhan Malbora sevgilisiyle neden ayrıldı?

ASLIHAN MALBORA SEVGİLİSİNDEN AYRILDI MI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 18 yaşından beri aşk yaşayan Aslıhan Malbora ile mühendis Metin Temel, 4 ay önce yollarını ayırdı. Yıllardır gözlerden uzak bir hayat yaşayan ikilinin neden ayrıldığı ise bilinmiyor. Malbora ayrılık sonrası Instagram hesabından Temel ile ola tüm fotoğraflarını silerken Metin Temel ise silmedi.

Aslıhan Malbora sevgilisinden ayrıldı mı? Aslıhan Malbora sevgilisiyle neden ayrıldı?

ASLIHAN MALBORA SEVGİLİSİYLE NEDEN AYRILDI?

Üç Kuruş dizisindeki performansıyla yıldızı parlayan Aslıhan Malbora, Kübra dizisinde Çağatay Ulusoy ile Yaban Çiçekleri'nde de Akın Akınözü ile partner olmuştu. Güzel oyuncu şimdilerde Lefter filmi için hazırlık yapıyor. Malbora, Erdem Kaynarca ile partner olacağı filmde Meri karakterini oynayacak.

Aslıhan Malbora sevgilisinden ayrıldı mı? Aslıhan Malbora sevgilisiyle neden ayrıldı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Aslıhan Malbora Aslıhan Malbora Metin Temel Instagram 3.Sayfa Gündem Magazin Yaşam Haberler

İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı

İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı

 Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

 Erdoğan YRP'li vekil için 'Kafadan sıkıntısı var' dedi, Erbakan'ın yanıtı sert oldu

Erdoğan YRP'li vekil için "Kafadan sıkıntısı var" dedi, Erbakan'ın yanıtı sert oldu

Bakmadan Geçme

MasterChef 15. yarışmacı kim oldu? 28 Temmuz Masterchef ana kadrosuna kim girdi? İsrailli bakan ne paylaştı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kime benzetti, olay ne? 2024 KYK YURT BAŞVURU TARİHİ | KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar iptal mi? Vatandaşlar ülkelerine geri çağırıldı! Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora kaç yaşında ve nereli? Aslıhan Malbora'nın oynadığı dizi ve filmler! FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2024 Temmuz ayı FED faiz kararı ne olur? KPSS AÇIKLANDI MI? KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI l 29 Temmuz altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? LGS nakil sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklanacak? LGS 1. nakil sonuçları (meb.gov.tr) sorgulama ekranı! Aslıhan Malbora sevgilisinden ayrıldı mı? Aslıhan Malbora sevgilisiyle neden ayrıldı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Harun Akaröz kimdir, kaç yaşında öldü? Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaöz'ün neden öldü, hastalığı nedir? 29 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak? Filenin Sultanlarının maçı ne zaman? TÜRKİYE- HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE || Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda maçı hangi kanalda? CANLI İZLE! Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Erdoğan'dan adı Beşiktaş'la anılan Emirhan Topçu'nun annesine: Nereye gönderiyorsun oğlanı?

Erdoğan'dan adı Beşiktaş'la anılan Emirhan Topçu'nun annesine: Nereye gönderiyorsun oğlanı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title