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Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora kaç yaşında ve nereli? Aslıhan Malbora'nın oynadığı dizi ve filmler!

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Oyuncu Aslıhan Malbora kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Aslıhan Malbora'nın sevgilisi kim, ayrıldı mı soruları gündeme geliyor. Peki, Aslıhan Malbora kaç yaşında ve nereli? Aslıhan Malbora'nın oynadığı dizi ve filmler!

Başarılı oyuncu Aslıhan Malbora hangi diziler ve filmlerde oynadığı merak edilirken Aslıhan Malbora kimdir sorusu araştırılıyor. Aslıhan Malbora Üç Kuruş, Yaban Çiçekleri ve Kübra dizilerinde oynadı. Aslıhan Malbora kimdir? Detaylar haberimizdedir…

ASLIHAN MALBORA KİMDİR?

Aslıhan Malbora, 27 Mart 1995 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini Afyonkarahisar'da tamamladı. Yükseköğrenimine devam etmek için 2012 yılında İstanbul'a giderek İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gördü. Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başladı. Akademi 35.5 Sanat Evi'nde bir yıl temel oyunculuk, hareket ve sahne dersleri aldı. Oyunculuğa 2017 yılında Seven Ne Yapmaz dizisinde canlandırdığı Zeynep rolü ile başladı. Kalbimin Sultanı (2018) Saliha Sultan karakterini, Her Yerde Sen (2019) dizisinde Ayda, Gel Dese Aşk dizisinde Derin rollerini canlandırdı. Son olarak, Üç Kuruş (2021) dizisinde Leyla Çaka rolünde oynadı.

Televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde rol aldı. Aile Hükûmeti (2020) adlı komedi filminde Zeynep karakterini canlandırdı.

Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora kaç yaşında ve nereli? Aslıhan Malbora'nın oynadığı dizi ve filmler!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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