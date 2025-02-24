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ASKİ SU KESİNTİSİ Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ SU KESİNTİSİ Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat tarihinde Ankara'da yaşanacak su kesintisi hakkında bilgi verildi. Kesintinin ne zaman sona ereceği ve etkilenecek bölgeler hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, 24 Şubat Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 24 Şubat 2025 tarihinde Ankara'nın bazı bölgelerinde su kesintileri yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar, " Ankara'da sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte 24 Şubat Ankara su kesintisi listesi ve detayları...

24 ŞUBAT ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ASKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Keçiören ilçesinde 23 Şubat 2025 tarihinde saat 18:55'te başlayan bir arıza nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.

Etlik Mahallesi Altıyol Sokak'ta meydana gelen Q600'lük iletim hattı arızasının tamiratı için çalışmalar sürmektedir. Kesintiden etkilenen mahalleler arasında Etlik, İncirli, Esertepe, Kuşçagız, 19 Mayıs, Basınevleri, Aktepe, Uyanış, Bademlik, Köşk, 23 Nisan, Yeşilöz, Yeşiltepe, Çaldıran, Bağlarbaşı, Pınarbaşı, Kanuni, Ufuktepe, Atapark, Kalaba, Ovacık, Karargahtepe, Tepebaşı, Güçlükaya, Yakacık, Şenlik, Şefkat, Ayvalı, Yayla, Şehit Kubilay, Yükseltepe, Sancaktepe, Çiçekli, Emrah ve Aşağıeğlence mahalleleri bulunmaktadır.

ASKİ SU KESİNTİSİ Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

Tamirat çalışmalarının 24 Şubat 2025 tarihinde saat 15:00'e kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Yenimahalle ilçesinde ise 24 Şubat 2025 tarihinde saat 06:00'da başlayan bir arıza nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır. Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi Altıyol Sokak'taki Q600'lük iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Etkilenen mahalleler arasında Çiğdemtepe, Avcılar, Kayalar, Kaletepe, Burç, Barıştepe, Pamuklar, Esentepe, Ergenekon, Aşağı Yahyalar, Yukarı Yahyalar, Serhat, İvedik OSB, Ostim OSB, Anadolu, Çarşı ve Güzelyaka mahalleleri yer almaktadır. Çalışmaların 24 Şubat 2025 tarihinde saat 10:00'a kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULA

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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