Üye Girişi
Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi! Sincan, Polatlı, Çankaya 12-13 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara ASKİ Sincan, Polatlı, Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

12 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.08.2024 17:00:00

Tamir Tarihi: 11.08.2024 17:00:00

Detay: Yenihisar Mahallesi Türkoğlu Aliağa cd içerisinde meydana gelen şebeke hat arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Alagöz Mahallesi Sarper Caddesi ve çevresi

---

Arıza Tarihi: 11.08.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 11.08.2024 17:00:00

Detay: Temelli ALCI mahallesi su deposundaki seviye düşüşü sebebi ile plansız su kesintisi yapılmaktadır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: ALCI MAHALLESİ TAMAMI

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.08.2024 10:30:00

Tamir Tarihi: 11.08.2024 17:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde içme suyu şebeke hattında ani oluşan boruda patlak nedeniyle plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Tamamı, Zafer Mahallesi Tamamı, Cumhuriyet Mahallesi Tamamı, Fatih Mahallesi bir bölümü, Yeni Mahalle bir bölümü

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Çankaya Çankaya Polatlı Polatlı Ankara Sincan Ankara Gündem Gündem Yaşam Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kepez, Muratpaşa, Alanya 12-13 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şehitkamil, Şahinbey, Nizip 12-13 Ağustos 2024 GASKİ su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım 12-13 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi! Sincan, Polatlı, Çankaya 12-13 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (SAMSUNSPOR-BEŞİKTAŞ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Ağustos Samsunspor Beşiktaş maçı nereden izlenir? 12 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Ağustos başak, kova, aslan burcu yorumu! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Resmi Gazete bugün (11 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef Nigar eleme adayı mı? 10 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi? Nafia Kuş Aydın kimdir? Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç sonucu! Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Ağustos Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Oğuzhan Alpdoğan kimdir, kaç yaşında? Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'ın Instagramı neden kapatıldı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı yüzde kaç? Paris Olimpiyatları'nda Türkiye kaç tane madalya kazandı? Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye kaçıncı sırada? FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR CANLI ANLATIM | Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı yayın! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç özeti! MASTERCHEF KEŞKEK TARİFİ | Keşkek tarifi nedir, malzemeleri neler? Keşkek hangi yöreye ait? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında ilk 11'ler açıklandı mı? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç kadrosunda kimler var? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı izleme linki! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı izleme linki!
title