ASKİ Ankara su kesintisi! Sincan, Polatlı, Çankaya 12-13 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

12 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.08.2024 17:00:00

Tamir Tarihi: 11.08.2024 17:00:00

Detay: Yenihisar Mahallesi Türkoğlu Aliağa cd içerisinde meydana gelen şebeke hat arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Alagöz Mahallesi Sarper Caddesi ve çevresi

---

Arıza Tarihi: 11.08.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 11.08.2024 17:00:00

Detay: Temelli ALCI mahallesi su deposundaki seviye düşüşü sebebi ile plansız su kesintisi yapılmaktadır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: ALCI MAHALLESİ TAMAMI

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.08.2024 10:30:00

Tamir Tarihi: 11.08.2024 17:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde içme suyu şebeke hattında ani oluşan boruda patlak nedeniyle plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Tamamı, Zafer Mahallesi Tamamı, Cumhuriyet Mahallesi Tamamı, Fatih Mahallesi bir bölümü, Yeni Mahalle bir bölümü