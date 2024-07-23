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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Polatlı, Bala, Etimesgut 23-24 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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Ankara ASKİ Polatlı, Bala, Etimesgut su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

23 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.07.2024 22:00:00

Tamir Tarihi: 24.07.2024 08:00:00

Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ: Su İnşaat Dairesi Başkanlığı uhdesinde Polatlı İlçesi Elçibey Caddesi ile 13 Eylül Caddesi kesişiminde imalatı tamamlanan PE100 içme suyu ilave iletim hattının mevcut hatta bağlanması çalışması yapılacağından dolayı planlı su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi bir bölümü, Üçpınar Mahallesi, İğciler Mahallesi, Karailyas Mahallesi, Sakarya Kışlası, Nazmi Elmas Kışlası, Beylikköprü Mahallesi, Kıranharmanı Mahallesi, Sazlar Mahallesi

BALA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.07.2024 09:45:00

Tamir Tarihi: 23.07.2024 13:30:00

Detay: ANA İLETİM ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BALA KESİKKÖPRÜ MAHHALLESİ TAMAMI

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.07.2024 14:00:00

Tamir Tarihi: 24.07.2024 03:00:00

Detay: İÇME SUYU TERFİ MERKEZİ POMPA ARIZASI NEDENİ İLE İLERLEYEN SAATLERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: BAĞLICA MAHALLESİ, YENİ BAĞLICA MAHALLESİ,VE ALSANCAK MAHALLESİ ÜST KOTLARI

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.07.2024 15:50:00

Tamir Tarihi: 23.07.2024 20:00:00

Detay: Hürriyet Mahallesi Arkatopraklık caddesi içerisinde doğalgaz altyapı çalışması esnasında ana boruya hasar verilmesinden kaynaklı plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: aktopraklık caddesi ve çevresi

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.07.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 23.07.2024 19:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Şair Fuzuli Sokakta Bulunan Abone Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Şair Fuzuli Sokak Ve Kurtuluş Mahallesinin Bir Kısmı

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