ASKİ Ankara su kesintisi! Akyurt, Beypazarı, Çankaya 1-2 Eylül 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ Akyurt, Beypazarı, Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...
1 EYLÜL ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
AKYURT SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 31.08.2024 10:30:00
Tamir Tarihi: 31.08.2024 16:00:00
Detay: AKYURT SARACALAR MAHALLESİNDE SARACALAR KÜMEEVLERİNDE 110 LUK PE 100 BORUDA OLUŞAN İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR VERDİGİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ
Etkilenen Yerler: AKYURT SARACALAR MAHALLESİ OTONOMİ MELİKŞAH YAKUP OGLU VE CİVAR FABRİKALAR VE BÖLGELER ETKİLENMEKTEDİR
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 31.08.2024 11:35:00
Tamir Tarihi: 31.08.2024 19:00:00
Detay: Ayvaşık Mahallesi Akyazı Demirciler Sanayi Sitesinde Müteahhit şebeke Hattına Bağlantı Yapacağından Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: Ayvaşık Mahallesi, Akyazı Mevkii, Akyazı 1, 2, 3, 4, 5, 6, sokak Marangozlar Sanayii Sitesi ve Demirciler Sanayi Sitesi Bir Kısmı
ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 31.08.2024 12:40:00
Tamir Tarihi: 31.08.2024 18:00:00
Detay: Naci Çakır mahallesi 761 Sokak ile 762 Sokak köşede ani oluşan Ø200'lük şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Naci Çakır Mahallesi, Osman Temiz Mahallesi, Aydınlar Mahallesi, İlkadım Mahallesi, Şehit Cevdet Özdemir Mahallesi ve civarı
AYAŞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 30.08.2024 11:30:00
Tamir Tarihi: 30.08.2024 13:30:00
Detay: Ayaş Bayramköy Mahallesi içerisinde bulunan 90'lık Pe100 İçme suyu Dağıtım hattı boru arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Bayram Köy Mahallesi