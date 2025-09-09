ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 9 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 9.09.2025 08:30:00

Tamir Tarihi: 9.09.2025 17:00:00

Detay: AŞAGI CAVUNDUR MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN SU ARIZASINDAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: AŞAGI ÇAVUNDUR

SİNCAN

Arıza Tarihi: 9.09.2025 13:45:00

Tamir Tarihi: 9.09.2025 18:00:00

Detay: Sincan ilçesi Fevzi çakmak mahallesi 6. cadde içerisinde oluşan ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Fevzi çakmak mahallesinin bir kısmı

MAMAK

Arıza Tarihi: 9.09.2025 15:25:00

Tamir Tarihi: 9.09.2025 18:00:00

Detay: MAMAK İLÇESİ PİLANSIZ SU KESİNTİSİ: AKŞEMSETTİN MAHALLESİ 1109 CADDE İÇERİSİNDE ANİ OLUŞAN Q125'LİK DUKTİL BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: AKŞEMSETTİN MAHALLESİ, DURALI ALIÇ MAHALLESİ ve BOĞAZİÇİ MAHALLESİ ÜST KOTLARI

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 9.09.2025 16:10:00

Tamir Tarihi: 9.09.2025 19:00:00

Detay: Ayvalı mahallesi mini sokak içerisinde yasmak inşaat firması tarafından Q 200 lük şebeke hattına verilen hasardan dolayı tamiratını yapmak için su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Ayvalı mahallesi ve civarı

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 9.09.2025 16:15:00

Tamir Tarihi: 9.09.2025 19:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KARŞIYAKA MAHALLESİ 691/1. SOKAK 110 HDPE İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: KARŞIYAKA MAHALLESİ BİR KISMI