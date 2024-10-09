ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Ekim Çubuk, Etimesgut, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 10 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.10.2024 13:00:00

Tamir Tarihi: 9.10.2024 17:00:00

Detay: M.YAZICIOĞLU MAHALLESİ BAYRAK CADDESİNDE OLUŞAN 160 LIK PE100 BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: M.YAZICIOĞLU MAHALLESİ BAYRAK CADDESİNE BAĞLI SOKAKLAR

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Arıza Tarihi: 9.10.2024 08:30:00

Tamir Tarihi: 9.10.2024 17:00:00

Detay: M.YAZICIOĞLU MAHALLESİ YILDIZ KÜMEEVLERİNDE OLUŞAN 100 LÜK PVC BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: M.YAZICIOĞLU MAHALLESİ YILDIZ KÜMEEVLERİ GENELİ

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.10.2024 13:40:00

Tamir Tarihi: 9.10.2024 20:00:00

Detay: YENİHİSAR 5000 LİK DOPODA YAŞANAN SEVİYE DÜŞÜKLÜĞÜNDEN DOLAYA SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

Etkilenen Yerler: YENİHİSAR TAMAMI

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.10.2024 13:50:00

Tamir Tarihi: 9.10.2024 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Tarım Sokakta Bulunan Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Tarım Sokak Ve Civarı

BALA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.10.2024 15:40:00

Tamir Tarihi: 9.10.2024 23:50:00

Detay: BALA İLÇESİ TOL MEVKİİDE ENERJİSA KANAKLI ENERJİ KESİNTİSİ NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: İSMETPAŞA MAH KARATALTEPE GÖZTEPE HAMİDİYE MAH ŞENTEPE MAH AYDOĞAN MAH ABAZLI MAH

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.10.2024 16:20:00

Tamir Tarihi: 9.10.2024 22:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Yukarı yurtçu Mahallesi yurtkent Ankara vilları içerisinde abone içme suyu şebeke hattında oluşan arıza kaynaklı kesinti yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: :( Aşağıyurtçu mahallesi Geneli

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Arıza Tarihi: 9.10.2024 22:00:00

Tamir Tarihi: 10.10.2024 08:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Bağlıca Mahallesinde imalatı tamamlanan içme suyu hatlarının mevcut hatlara bağlantı çalışmaları yapılacağından, planlı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı , özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yeni Bağlıca mahallesi geneli