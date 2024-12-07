ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Aralık Sincan, Mamak, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ Sincan, Mamak, Beypazarı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...
ANKARA SU KESİNTİSİ 8 ARALIK
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
SİNCAN SU KESİNTİSİ
- Arıza Tarihi: 7.12.2024 16:15:00
- Tamir Tarihi: 7.12.2024 17:30:00
- Detay: Mustafa kemal Mahallesi 203 Sokak içerisinde oluşan şebeke hat arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır. (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).
- Etkilenen Yerler: Mustafa kemal Mahallesinin bir kısmı
MAMAK SU KESİNTİSİ
- Arıza Tarihi: 7.12.2024 10:40:00
- Tamir Tarihi: 7.12.2024 16:00:00
- Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ. Dutluk mahallesi 1031 cd içinde ani olarak oluşan Ø200 lük Duktil boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır 07.12.2024 tarihinde 10.40 ile 07.12.2024 Cumartesi günü 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılmıştır.
- Etkilenen Yerler: Dutluk mahallesi ile Boğaziçi ile Fahri Korutürk. Duralialıç mahallelerin alt kotları etkilemektedir
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
- Arıza Tarihi: 7.12.2024 11:15:00
- Tamir Tarihi: 7.12.2024 15:00:00
- Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi 75. yıl (M. Cengiz ÖZALP) Caddesinde Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
- Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi 75. yıl (M. Cengiz ÖZALP) Caddesi
SEREFLIKOÇHISAR SU KESİNTİSİ
- Arıza Tarihi: 7.12.2024 14:00:00
- Tamir Tarihi: 7.12.2024 19:00:00
- Detay: Şereflikoçhisar Şeyhkuyu Mahallesi Yeni Sanayi Sitesinde Dağıtım Şebeke Hattı Arızası nedeniyle 14:00-19:00 saatleri arası 5 saatlik su kesintisi olacaktır.
- Etkilenen Yerler: Şereflikoçhisar Yeni sanayi sitesi