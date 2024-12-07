Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yendi

Dev derbide zafer Beşiktaş'ın

 Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı

Esad'ın kaybettiğinin resmi! Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı

 Esad rejimi, Doğu Guta'dan çekiliyor

Esad, katliamla kazandığı şehirden çekilmek zorunda kaldı
Esad'ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam'da operasyonları yönetiyor

Köşeye sıkışan Esad kaçtı mı? Nerede olduğunu açıkladılar

ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Aralık Sincan, Mamak, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Aralık Sincan, Mamak, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara ASKİ Sincan, Mamak, Beypazarı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 8 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

  • Arıza Tarihi: 7.12.2024 16:15:00
  • Tamir Tarihi: 7.12.2024 17:30:00
  • Detay: Mustafa kemal Mahallesi 203 Sokak içerisinde oluşan şebeke hat arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır. (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).
  • Etkilenen Yerler: Mustafa kemal Mahallesinin bir kısmı

MAMAK SU KESİNTİSİ

  • Arıza Tarihi: 7.12.2024 10:40:00
  • Tamir Tarihi: 7.12.2024 16:00:00
  • Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ. Dutluk mahallesi 1031 cd içinde ani olarak oluşan Ø200 lük Duktil boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır 07.12.2024 tarihinde 10.40 ile 07.12.2024 Cumartesi günü 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılmıştır.
  • Etkilenen Yerler: Dutluk mahallesi ile Boğaziçi ile Fahri Korutürk. Duralialıç mahallelerin alt kotları etkilemektedir

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

  • Arıza Tarihi: 7.12.2024 11:15:00
  • Tamir Tarihi: 7.12.2024 15:00:00
  • Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi 75. yıl (M. Cengiz ÖZALP) Caddesinde Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
  • Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi 75. yıl (M. Cengiz ÖZALP) Caddesi

SEREFLIKOÇHISAR SU KESİNTİSİ

  • Arıza Tarihi: 7.12.2024 14:00:00
  • Tamir Tarihi: 7.12.2024 19:00:00
  • Detay: Şereflikoçhisar Şeyhkuyu Mahallesi Yeni Sanayi Sitesinde Dağıtım Şebeke Hattı Arızası nedeniyle 14:00-19:00 saatleri arası 5 saatlik su kesintisi olacaktır.
  • Etkilenen Yerler: Şereflikoçhisar Yeni sanayi sitesi
Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Esad rejimi, Türkiye'nin yanı başındaki bölgeyi PKK/YPG'ye bıraktı
img

Muhalifler Şam'a ilerlerken Erdoğan'dan kritik mesaj
img

Hakkında soruşturma başlatıldı! İşte sebebi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

9 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Balık, Kova, Boğa burcu yorumu! 9 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Roma Lecce CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Roma Lecce maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica Guimaraes CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Guimaraes maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Bologna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Beşiktaş Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 8 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 8 Aralık Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Beşiktaş Fenerbahçe hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.