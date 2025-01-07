ASKİ Ankara su kesintisi! 7-8 Ocak Çubuk, Ayaş, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 8 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.01.2025 10:20:00

Tamir Tarihi: 7.01.2025 18:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ MACUN MAHALLESİ BAĞDAT CADDESİ İÇERİSİNDE KÖPRÜLÜ KAVŞAK ÇALIŞMASI ESNASINDA 150MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: MACUN MAHALLESİ BAĞDAT CAD, ATİSAN SANAYİ SİTESİ VE TOKİ BLOKLARI.

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.01.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 7.01.2025 17:00:00

Detay: Ayaş Fen işleri şefliği çalışma esnasında Sinanlı Mahallesinde 90 lık pvc dağıtım hattına zarar vermesi nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Sinanlı Hocasinan, Sinanlı Mahkeme, Sinanlı Cuma mahalleleri

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.01.2025 16:25:00

Tamir Tarihi: 7.01.2025 18:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ BERAT CADDESİNDE MEYDANA GELEN İÇME SUYU ŞEBEKE BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: ÇUBUK İLÇESİ YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ BERAT CADDESİ VE BAĞLI SOKAKLAR