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ASKİ Ankara su kesintisi! 7-8 Kasım Altındağ, Polatlı, Kazan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 7-8 Kasım Altındağ, Polatlı, Kazan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Altındağ, Polatlı, Kazan su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 8 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

  • Arıza Tarihi: 7.11.2024 14:50:00
  • Tamir Tarihi: 7.11.2024 19:00:00
  • Detay: Altındağ İlçesi, Baspınar mahallesi Orhan Kemal caddesi ile 1131 cadde köşedeki içme suyu şebeke hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.
  • Etkilenen Yerler: : Başpınar Mahallesinin Bir kısmı

POLATLI SU KESİNTİSİ

  • Arıza Tarihi: 7.11.2024 09:00:00
  • Tamir Tarihi: 7.11.2024 20:00:00
  • Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ: Şehitlik Mahallesi Ercan Eraslan Caddesi Üzerinde İçme suyu Şebeke Hattı İmalat Nedeniyle Planlı Su kesintisi Uygulanacaktır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
  • Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Kısmı.

KAZAN SU KESİNTİSİ

  • Arıza Tarihi: 7.11.2024 09:00:00
  • Tamir Tarihi: 7.11.2024 23:55:00
  • Detay: Kahramankazan Saray Mahallesi içme suyu ihtiyacının karşılandığı Susuz Mahallesi depo istasyonunda meydana gelen arıza sebebiyle kesinti yaşanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.
  • Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi
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