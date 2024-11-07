ASKİ Ankara su kesintisi! 7-8 Kasım Altındağ, Polatlı, Kazan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ Altındağ, Polatlı, Kazan su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!
ANKARA SU KESİNTİSİ 8 KASIM
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ
- Arıza Tarihi: 7.11.2024 14:50:00
- Tamir Tarihi: 7.11.2024 19:00:00
- Detay: Altındağ İlçesi, Baspınar mahallesi Orhan Kemal caddesi ile 1131 cadde köşedeki içme suyu şebeke hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.
- Etkilenen Yerler: : Başpınar Mahallesinin Bir kısmı
POLATLI SU KESİNTİSİ
- Arıza Tarihi: 7.11.2024 09:00:00
- Tamir Tarihi: 7.11.2024 20:00:00
- Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ: Şehitlik Mahallesi Ercan Eraslan Caddesi Üzerinde İçme suyu Şebeke Hattı İmalat Nedeniyle Planlı Su kesintisi Uygulanacaktır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
- Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Kısmı.
KAZAN SU KESİNTİSİ
- Arıza Tarihi: 7.11.2024 09:00:00
- Tamir Tarihi: 7.11.2024 23:55:00
- Detay: Kahramankazan Saray Mahallesi içme suyu ihtiyacının karşılandığı Susuz Mahallesi depo istasyonunda meydana gelen arıza sebebiyle kesinti yaşanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.
- Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi