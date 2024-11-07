ASKİ Ankara su kesintisi! 7-8 Kasım Altındağ, Polatlı, Kazan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 8 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.11.2024 14:50:00

Tamir Tarihi: 7.11.2024 19:00:00

Detay: Altındağ İlçesi, Baspınar mahallesi Orhan Kemal caddesi ile 1131 cadde köşedeki içme suyu şebeke hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: : Başpınar Mahallesinin Bir kısmı

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.11.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 7.11.2024 20:00:00

Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ: Şehitlik Mahallesi Ercan Eraslan Caddesi Üzerinde İçme suyu Şebeke Hattı İmalat Nedeniyle Planlı Su kesintisi Uygulanacaktır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Kısmı.

KAZAN SU KESİNTİSİ