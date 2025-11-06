ASKİ Ankara su kesintisi! 6-7 Kasım Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 6 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Kazan

Arıza Tarihi: 6 Kasım 2025, 09.30

Tamir Tarihi: 6 Kasım 2025, 20.00

Detay: Kahramankazan İlçesi Atatürk Mahallesi İbrahim Çavuş Caddesi üzerinde içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Mehbare Sokak, Barbaros Sokak ve Güzel Sokak çevresi

Altındağ

Arıza Tarihi: 6 Kasım 2025, 09.55

Tamir Tarihi: 6 Kasım 2025, 18.00

Detay: Atıfbey Mahallesi Altındağ Caddesi içerisinde içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Atıfbey Mahallesi'nin bir kısmı, Kale Mahallesi'nin bir kısmı

Etimesgut

Arıza Tarihi: 6 Kasım 2025, 13.50

Tamir Tarihi: 6 Kasım 2025, 17.00

Detay: Etimesgut İlçesi Turkuaz Mahallesi Parlamenterler Golf Life Sitesi önünde içme suyu hattında oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Turkuaz Nilüfer Adası ve çevresi

Ayaş (Hocasinan Mahallesi)

Arıza Tarihi: 6 Kasım 2025, 14.20

Tamir Tarihi: 6 Kasım 2025, 17.00

Detay: Ayaş Hocasinan Mahallesi içerisinde bulunan 75'lik PE100 dağıtım boru hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Hocasinan Mahallesi

Çubuk

Arıza Tarihi: 6 Kasım 2025, 15.40

Tamir Tarihi: 6 Kasım 2025, 17.30

Detay: Çubuk İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Yelken Sokak içerisinde bulunan içme suyu şebeke hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mahallesi ve Sanayi Caddesi'ne bağlı sokaklar

Beypazarı

Arıza Tarihi: 6 Kasım 2025, 09.00

Tamir Tarihi: 6 Kasım 2025, 19.00

Detay: Beypazarı İlçesi Kırbaşı Mahallesi'nde, Tesisler Daire Başkanlığı tarafından terfi merkezinde emme basma hattı kollektör değişimi ile pompa giriş çıkış boruları ve armatür değişimi çalışması yapılacaktır. Bu nedenle su kesintisi uygulanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Kırbaşı Mahallesi geneli

Ayaş (Tekke Mahallesi)

Arıza Tarihi: 6 Kasım 2025, 08.20

Tamir Tarihi: 6 Kasım 2025, 17.00

Detay: Ayaş Tekke Mahallesi'nde depo temizliği nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Ayaş Tekke Mahallesi