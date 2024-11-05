ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Kasım Sincan, Polatlı, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 6 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.11.2024 22:00:00

Tamir Tarihi: 6.11.2024 09:00:00

Detay: Sincan İlçesi Törekent Mahallesi Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası mevkiinde branşman bağlantısı sebebiyle planlı su kesintisi yapılacaktır. Vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Mustafa Kemal mahallesi, , 29 Ekim Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Menderes Mahallesi, Adalet Mahallesi ve Çoğlu Mahallesi

SEREFLIKOÇHISAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.11.2024 11:25:00

Tamir Tarihi: 4.11.2024 14:25:00

Detay: Şereflikoçhisar Yeni Mahalle sağlık Sokakta Oluşan Dağıtım Şebeke Hattı Arızasından kaynaklı 11:25-14:25 saatleri arası 3 saatlik Su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Yerler: Yeni Mahalle,Ekici Mahallesi,

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.11.2024 09:30:00

Tamir Tarihi: 5.11.2024 17:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ: Şehitlik Mahallesi Hastane Caddesi Üzerinde İçme suyu Şebeke Hattında Ani Oluşan Arıza Nedeniyle Plansız Su kesintisi Uygulanacaktır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Kısmı.

---

Arıza Tarihi: 5.11.2024 14:30:00

Tamir Tarihi: 5.11.2024 20:30:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ: Şentepe Mahallesi Kurtdereli Caddesi Üzerinde İçme suyu Şebeke Hattında Ani Oluşan Arıza Nedeniyle Plansız Su kesintisi Uygulanacaktır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan

Etkilenen Yerler: : Şentepe Mahallesi.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.11.2024 14:00:00

Tamir Tarihi: 5.11.2024 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Elif Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Elif Sokak Ve Civarı

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.11.2024 14:55:00

Tamir Tarihi: 5.11.2024 21:00:00

Detay: Enerji-SA bakım onarım çalışması nedeni ile elektrik kesintisi yapılacağından dolayı su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Camiatik,Dervişimam,Ferahfaki,Hacımemi,Ömeroğlu,Şeyhmuhittin,Başayaş,Gökçebağ Mahallesi.

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.11.2024 15:15:00

Tamir Tarihi: 5.11.2024 18:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ OSTİM OSB MAH BAĞDAT CAD. İÇERİSİNDE BULUNAN Ø160 LIK İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: OSTİM UZAYÇAĞI CAD , BAĞDAT CAD BİR KISMI , AYYILDIZ SAN SİT

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.11.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 6.11.2024 18:00:00

Detay: Etimesgut ilçesi Oğuzlar Mahallesi 1562 Caddesi içerisinde imalatı tamamlanan içme suyu hatlarının mevcut hatta bağlantı çalışması yapılacağından planlı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Etkilenecek Yerler: Oğuzlar Mahallesi Geneli, Ayyıldız Mahallesi ve Topçu Mahallesi bir kısmı

---

Arıza Tarihi: 5.11.2024 17:15:00

Tamir Tarihi: 5.11.2024 23:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Bağlıca Mahallesi Ulupınar Cadde içerisinde oluşan arızadan kaynaklı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

Etkilenen Yerler: Bağlıca Mahallesi bir kısmı, Yeni Bağlıca Mahallesi bir kısmı