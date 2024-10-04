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ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Beypazarı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 6 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.10.2024 00:20:00

Tamir Tarihi: 4.10.2024 12:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Akyazı Demirciler Sanayi Sitesin 7. Caddede Oluşan Arıza Nedeni Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Ayvaşık Mahallesi Demirciler Sanayi Sitesi Ve Örencik Sitesi Geneli

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Arıza Tarihi: 4.10.2024 09:20:00

Tamir Tarihi: 4.10.2024 13:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Şht. Yılmaz Tanrıseven Caddesinde Oluşan Arıza Nedeni Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Şht. Yılmaz Tanrıseven Caddesi Ve civarı

GÜDÜL SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.10.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 7.10.2024 17:00:00

Detay: GÜDÜL İLÇESİ KADIOBASI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN POMPA ARIZASI NEDENİ İLE ARALIKLI OLARAK SU KESİNTİSİ MEYDANA GELECEKTİR BİLGİNİZE SUNARIZ

Etkilenen Yerler: KADIOBASI MAHALLESİ

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.10.2024 14:55:00

Tamir Tarihi: 5.10.2024 00:55:00

Detay: Plansız su kesintisi. 04.10.2024 saat 15:00 Tamir tarihi 04.10.2024 saat 00:00 Adres: Ümit mahallesi Meksika caddesi 34 önünde bulunan 200 luk duktil boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Ümit mahallesi tamamı Mutlukent mahallesi bir kısmı

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.10.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 4.10.2024 23:50:00

Detay: ARIZA TARİH VE SAAT: BAŞLANGIÇ : 04.10.2024 16:00 TAHMİNİ BİTİŞ: 04.10.2024 23:50 PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ :Şehitlik Mahallesi Kemal Bıyıkoğlu Caddesi üzerindeki Ø280'lık İçme Suyu şebeke hattında ani oluşan Arıza nedeniyle Plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz) ETKİLENEN YERLER:Mehmet Akif Mah Bir Bölümü,Çamlıca Mah Bir Bölümü,Şehitlik Mah Bir Bölümü,Basrı Mah Bir Bölümü

Etkilenen Yerler: ETKİLENEN YERLER:Mehmet Akif Mah Bir Bölümü,Çamlıca Mah Bir Bölümü,Şehitlik Mah Bir Bölümü,Basrı Mah Bir Bölümü

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Yenimahalle Beypazarı Keçiören Çankaya Polatlı 6 Ekim Ankara Güdül

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