ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Beypazarı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...
ANKARA SU KESİNTİSİ 6 EKİM
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 4.10.2024 00:20:00
Tamir Tarihi: 4.10.2024 12:00:00
Detay: Beypazarı İlçesi Akyazı Demirciler Sanayi Sitesin 7. Caddede Oluşan Arıza Nedeni Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: Ayvaşık Mahallesi Demirciler Sanayi Sitesi Ve Örencik Sitesi Geneli
---
Arıza Tarihi: 4.10.2024 09:20:00
Tamir Tarihi: 4.10.2024 13:00:00
Detay: Beypazarı İlçesi Şht. Yılmaz Tanrıseven Caddesinde Oluşan Arıza Nedeni Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Şht. Yılmaz Tanrıseven Caddesi Ve civarı
GÜDÜL SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 4.10.2024 09:00:00
Tamir Tarihi: 7.10.2024 17:00:00
Detay: GÜDÜL İLÇESİ KADIOBASI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN POMPA ARIZASI NEDENİ İLE ARALIKLI OLARAK SU KESİNTİSİ MEYDANA GELECEKTİR BİLGİNİZE SUNARIZ
Etkilenen Yerler: KADIOBASI MAHALLESİ
ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 4.10.2024 14:55:00
Tamir Tarihi: 5.10.2024 00:55:00
Detay: Plansız su kesintisi. 04.10.2024 saat 15:00 Tamir tarihi 04.10.2024 saat 00:00 Adres: Ümit mahallesi Meksika caddesi 34 önünde bulunan 200 luk duktil boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Ümit mahallesi tamamı Mutlukent mahallesi bir kısmı
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 4.10.2024 16:00:00
Tamir Tarihi: 4.10.2024 23:50:00
Detay: ARIZA TARİH VE SAAT: BAŞLANGIÇ : 04.10.2024 16:00 TAHMİNİ BİTİŞ: 04.10.2024 23:50 PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ :Şehitlik Mahallesi Kemal Bıyıkoğlu Caddesi üzerindeki Ø280'lık İçme Suyu şebeke hattında ani oluşan Arıza nedeniyle Plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz) ETKİLENEN YERLER:Mehmet Akif Mah Bir Bölümü,Çamlıca Mah Bir Bölümü,Şehitlik Mah Bir Bölümü,Basrı Mah Bir Bölümü
Etkilenen Yerler: ETKİLENEN YERLER:Mehmet Akif Mah Bir Bölümü,Çamlıca Mah Bir Bölümü,Şehitlik Mah Bir Bölümü,Basrı Mah Bir Bölümü