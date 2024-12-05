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ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Aralık Beypazarı, Sincan, Kalecik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Aralık Beypazarı, Sincan, Kalecik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Beypazarı, Sincan, Kalecik su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 6 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.12.2024 09:30:00

Tamir Tarihi: 5.12.2024 12:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Beytepe Mahallesi İrfan GÜMÜŞEL Caddesinde Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Beytepe Mahallesi İrfan GÜMÜŞEL Caddesi Hoca Ahmet YESEVİ Sokak Ve Civarı

KALECİK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.12.2024 13:00:00

Tamir Tarihi: 5.12.2024 17:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ TARİHİ: 05.12.2024- SAAT: 13:00 TAMİR TARİHİ: 05.12.2024- SAAT: 17:00 DETAY: Kalecik Ahiler Yenice mahallesinde Kentsel Dönüşüm Çalışması esnasında Asbest Boruya zarar verilmesinden dolayı Su Kesintisi Yapılmıştır. Arıza Devam etmektedir. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Çanşa Kale Mahallesi, Ahiler Yenice Mahallesi, Ahikemal Şenyurt Mahallesi ve Cuma Saray Mahallesi bir kısmı

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.12.2024 14:20:00

Tamir Tarihi: 5.12.2024 23:55:00

Detay: sincan ilçesi fevzi çakmak mahallesi cumhuriyet bulvarı içerisinden meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. sabır ve anlayışınız içine teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: 29 ekim mahallesi menderes mahallesi fevzi çakmak mahallesi ve mustafa kemal mahallesi tamamı

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