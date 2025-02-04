ASKİ Ankara su kesintisi! 4-5 Şubat Beypazarı, Gölbaşı, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 5 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.02.2025 10:45:00

Tamir Tarihi: 4.02.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Yeşilağaç Mahallesinde Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Yeşilağaç Mahallesi Ve Gürağaç Mevkii Bir Kısmı

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Arıza Tarihi: 4.02.2025 17:15:00

Tamir Tarihi: 4.02.2025 21:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesinde Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Sefa sokak Beykent Sitesi Ve Civarı

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.02.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 5.02.2025 18:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ EMİRLER MAHALLESİNİN SU TEMİNİNİ SAĞLAYAN SU DEPOSUNDA YAPILACAK BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI SEBEBİYLE PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: EMİRLER MAHALESİ