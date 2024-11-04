ASKİ Ankara su kesintisi! 4-5 Kasım Mamak, Sincan, Elmadağ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 5 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.11.2024 22:00:00

Tamir Tarihi: 6.11.2024 09:00:00

Detay: Sincan İlçesi Törekent Mahallesi Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası mevkiinde branşman bağlantısı sebebiyle planlı su kesintisi yapılacaktır. Vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Mustafa Kemal mahallesi, Menderes mahallesi, 29 Ekim Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Menderes Mahallesi, Adalet Mahallesi ve Çoğlu Mahallesi

SEREFLIKOÇHISAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.11.2024 11:25:00

Tamir Tarihi: 4.11.2024 14:25:00

Detay: Şereflikoçhisar Yeni Mahalle sağlık Sokakta Oluşan Dağıtım Şebeke Hattı Arızasından kaynaklı 11:25-14:25 saatleri arası 3 saatlik Su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Yerler: Yeni Mahalle,Ekici Mahallesi,

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.11.2024 16:15:00

Tamir Tarihi: 4.11.2024 19:00:00

Detay: Koru Mahallesi Erguvan Sokak içerisinde ani oluşan şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Koru Mahallesi bir kısmı

KAZAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.11.2024 08:00:00

Tamir Tarihi: 5.11.2024 15:00:00

Detay: Kahramankazan Saray Mahallesi, Gökkuşağı Caddesi içerisinde yapılacak olan içmesuyu imalatından dolayı planlı su kesintisi yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi; Gimatcılar Sitesi ve bağlı sokaklar

KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.11.2024 18:00:00

Tamir Tarihi: 4.11.2024 23:55:00

Detay: Ayvalı Mahallesi 209.Sokak içerisinde Q 1000 lik şebeke hattında meydana gelen arızadan dolayı tamiratını yapmak için su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: ETLİK - AYVALI - İNCİRLİ - PINARBAŞI - ATAPARK - KUŞÇAGIZ - ESERTEPE - BADEMLİK - AKTEPE - 23 NİSAN -ADNAN MENDERES - 19 MAYIS - YAYLA - YEŞİLÖZ- ŞENLİK - OSMANGAZİ - KANUNİ - UFUKTEPE - YÜKSELTEPE -ŞEHİT KUBİLAY - SANCAKTEPE MAHALLESİ VE CİVARI

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.11.2024 18:30:00

Tamir Tarihi: 5.11.2024 09:00:00

Detay: Sehitlik mahallesı tokluoğlu cd içerisindeki su arızasından kaynaklı saat 18:30 ile 09:00 saatleri arası su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: SEHITLIK MH TOKLUOĞLU BİR KISMI