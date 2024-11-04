ASKİ Ankara su kesintisi! 4-5 Kasım Mamak, Sincan, Elmadağ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ Mamak, Sincan, Elmadağ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!
ANKARA SU KESİNTİSİ 5 KASIM
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
SİNCAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 5.11.2024 22:00:00
Tamir Tarihi: 6.11.2024 09:00:00
Detay: Sincan İlçesi Törekent Mahallesi Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası mevkiinde branşman bağlantısı sebebiyle planlı su kesintisi yapılacaktır. Vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Mustafa Kemal mahallesi, Menderes mahallesi, 29 Ekim Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Menderes Mahallesi, Adalet Mahallesi ve Çoğlu Mahallesi
SEREFLIKOÇHISAR SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 4.11.2024 11:25:00
Tamir Tarihi: 4.11.2024 14:25:00
Detay: Şereflikoçhisar Yeni Mahalle sağlık Sokakta Oluşan Dağıtım Şebeke Hattı Arızasından kaynaklı 11:25-14:25 saatleri arası 3 saatlik Su kesintisi olacaktır.
Etkilenen Yerler: Yeni Mahalle,Ekici Mahallesi,
ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 4.11.2024 16:15:00
Tamir Tarihi: 4.11.2024 19:00:00
Detay: Koru Mahallesi Erguvan Sokak içerisinde ani oluşan şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Koru Mahallesi bir kısmı
KAZAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 5.11.2024 08:00:00
Tamir Tarihi: 5.11.2024 15:00:00
Detay: Kahramankazan Saray Mahallesi, Gökkuşağı Caddesi içerisinde yapılacak olan içmesuyu imalatından dolayı planlı su kesintisi yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi; Gimatcılar Sitesi ve bağlı sokaklar
KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 4.11.2024 18:00:00
Tamir Tarihi: 4.11.2024 23:55:00
Detay: Ayvalı Mahallesi 209.Sokak içerisinde Q 1000 lik şebeke hattında meydana gelen arızadan dolayı tamiratını yapmak için su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: ETLİK - AYVALI - İNCİRLİ - PINARBAŞI - ATAPARK - KUŞÇAGIZ - ESERTEPE - BADEMLİK - AKTEPE - 23 NİSAN -ADNAN MENDERES - 19 MAYIS - YAYLA - YEŞİLÖZ- ŞENLİK - OSMANGAZİ - KANUNİ - UFUKTEPE - YÜKSELTEPE -ŞEHİT KUBİLAY - SANCAKTEPE MAHALLESİ VE CİVARI
ELMADAĞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 4.11.2024 18:30:00
Tamir Tarihi: 5.11.2024 09:00:00
Detay: Sehitlik mahallesı tokluoğlu cd içerisindeki su arızasından kaynaklı saat 18:30 ile 09:00 saatleri arası su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: SEHITLIK MH TOKLUOĞLU BİR KISMI