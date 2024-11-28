ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Kasım Sincan, Beypazarı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 29 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.11.2024 08:20:00

Tamir Tarihi: 28.11.2024 20:00:00

Detay: Sincan ilçesi temelli hürriyet mahallesi irfanzüm caddesi içerisinde meydana gelen hat vanası arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Hürriyet mahallesi ve Alcı mahallesi tamamı.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.11.2024 11:00:00

Tamir Tarihi: 28.11.2024 15:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi 75. Yıl (M. Cengiz Özalp) Caddesinde Abone Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi 75. Yıl (M. Cengiz Özalp) Caddesi Toki BLOKLARI

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.11.2024 11:45:00

Tamir Tarihi: 28.11.2024 17:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Yapracık mahallesi TOKİ Yunus Emre caddesi içerisinde içme suyu hattında oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yunus emre caddesi

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.11.2024 14:15:00

Tamir Tarihi: 28.11.2024 19:00:00

Detay: Alacaatlı mahallesi 4998 cadde içi 160 lik şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Yaşamkent mahallesi 3158 cadde üzerinde kalan site ve iş yerleri, Alacaatlı mahallesi 4998 cadde üzerinde kalan site konut ve işyerleri

MAMAK SU KESİNTİSİ