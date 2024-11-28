ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Kasım Sincan, Beypazarı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ Sincan, Beypazarı, Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!
ANKARA SU KESİNTİSİ 29 KASIM
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
SİNCAN SU KESİNTİSİ
- Arıza Tarihi: 28.11.2024 08:20:00
- Tamir Tarihi: 28.11.2024 20:00:00
- Detay: Sincan ilçesi temelli hürriyet mahallesi irfanzüm caddesi içerisinde meydana gelen hat vanası arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
- Etkilenen Yerler: Hürriyet mahallesi ve Alcı mahallesi tamamı.
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
- Arıza Tarihi: 28.11.2024 11:00:00
- Tamir Tarihi: 28.11.2024 15:00:00
- Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi 75. Yıl (M. Cengiz Özalp) Caddesinde Abone Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
- Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi 75. Yıl (M. Cengiz Özalp) Caddesi Toki BLOKLARI
ETİMESGUT SU KESİNTİSİ
- Arıza Tarihi: 28.11.2024 11:45:00
- Tamir Tarihi: 28.11.2024 17:00:00
- Detay: Etimesgut İlçesi Yapracık mahallesi TOKİ Yunus Emre caddesi içerisinde içme suyu hattında oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
- Etkilenen Yerler: Yunus emre caddesi
ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
- Arıza Tarihi: 28.11.2024 14:15:00
- Tamir Tarihi: 28.11.2024 19:00:00
- Detay: Alacaatlı mahallesi 4998 cadde içi 160 lik şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
- Etkilenen Yerler: Yaşamkent mahallesi 3158 cadde üzerinde kalan site ve iş yerleri, Alacaatlı mahallesi 4998 cadde üzerinde kalan site konut ve işyerleri
MAMAK SU KESİNTİSİ
- Arıza Tarihi: 28.11.2024 16:50:00
- Tamir Tarihi: 28.11.2024 23:55:00
- Detay: PLANSIZ SU KESİN.lalahan istasyon mahallesi istasyon caddesi içinde ani olarak oluşan Q355 lik HDPE boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır 28.11.2024 tarihinde su kesintisi yapılmıştır.
- Etkilenen Yerler: İstasyon mahallesi ile Karşıyaka mahallesinin üst kotları etkilemektedir