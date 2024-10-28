ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Ekim Çubuk, Keçiören, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ Çubuk, Keçiören, Mamak su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!
ANKARA SU KESİNTİSİ 29 EKİM
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ÇUBUK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 28.10.2024 09:20:00
Tamir Tarihi: 28.10.2024 19:00:00
Detay: ÇUBUK İLÇESİ ESENBOĞA MAHALLESİ TURGUT ÖZAL CADDESİNDE MEYDANA GELEN BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: TURGUT ÖZAL CADDESİNE BAĞLANAN SOKAKLAR
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Arıza Tarihi: 28.10.2024 17:45:00
Tamir Tarihi: 28.10.2024 20:00:00
Detay: ÇUBUK İLÇESİ DUMLUPINAR MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: DUMLUPINAR MAHALLESİ