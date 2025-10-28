ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 28 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Sincan

Arıza Tarihi: 28.10.2025 08:30

Tamir Tarihi: 28.10.2025 17:00

Osmanlı Mahallesi Rana Sokak içinde meydana gelen şebeke ana hat arızası nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Osmanlı Mahallesi'nin tamamı ve Ertuğrulgazi Mahallesi'nin bir kısmı.

Etimesgut

Arıza Tarihi: 28.10.2025 10:00

Tamir Tarihi: 28.10.2025 17:00

Etimesgut İlçesi Eryaman Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi içerisinde içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Anlayışınız için teşekkür eder, rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Tunahan Mahallesi'nin bir kısmı, Eryaman Mahallesi'nin bir kısmı.

Keçiören

Arıza Tarihi: 28.10.2025 10:30

Tamir Tarihi: 28.10.2025 17:00

Etlik Mahallesi Mustafa Üstündağ Caddesi'nde bulunan 200'lük şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle tamirat çalışması yapılmaktadır. Bu sebeple su kesintisi uygulanmaktadır. Özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Etlik Caddesi, Mustafa Üstündağ Caddesi ve civarı.

Pursaklar

Arıza Tarihi: 28.10.2025 10:45

Tahmini Tamir Tarihi: 29.10.2025 02:00

Pursaklar ilçesinin su kaynağını besleyen barajlardaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle depolardaki su azalmıştır. Bu durum üst kotlarda basınç düşüklüğü ve su kesintilerine neden olmaktadır. Depoların ilerleyen saatlerde toparlanması beklenmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Pursaklar ilçesi geneli.

Tahmini su verilme saati: 29.10.2025 02:00.

Polatlı

Arıza Tarihi: 28.10.2025 11:35

Tamir Tarihi: 28.10.2025 16:00

Polatlı İlçesi İstiklal Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Özür dileriz.

Etkilenen Yerler: İstiklal Mahallesi'nin bir kısmı.

Çankaya (Kırkkonaklar)

Arıza Tarihi: 28.10.2025 12:40

Tamir Tarihi: 28.10.2025 19:00

Kırkkonaklar Mahallesi 200'lük duktil boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Kırkkonaklar Mahallesi 450. Cadde ve Birlik Mahallesi 450. Cadde.

Ayaş

Arıza Tarihi: 28.10.2025 13:45

Tamir Tarihi: 28.10.2025 19:00

Ayaş Hacımemi Mahallesi'nde bulunan 90'lık PVC dağıtım hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Camiatik, Dervişimam, Ömeroğlu, Ferahfaki, Hacımemi ve Şeyhmuhittin Mahalleleri.

Beypazarı

Arıza Tarihi: 28.10.2025 14:25

Tamir Tarihi: 28.10.2025 16:00

Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi'nde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Başağaç Mahallesi geneli.

Çankaya (Alacaatlı)

Arıza Tarihi: 28.10.2025 15:15

Tamir Tarihi: 28.10.2025 18:00

Alacaatlı Mahallesi 3346. Cadde içinde bulunan 110'luk PE boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Alacaatlı Mahallesi 3346, 4799 ve 4794. sokaklar.

Çubuk

Arıza Tarihi: 28.10.2025 15:25

Tamir Tarihi: 28.10.2025 18:00

Çubuk İlçesi Yavuz Selim Mahallesi İpek Caddesi'nde doğalgaz firması tarafından yapılan çalışma sırasında içme suyu hattına zarar verilmiştir. Bu nedenle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yavuz Selim Mahallesi İpek Caddesi, Aşık Veysel Caddesi ve bağlı sokaklar.