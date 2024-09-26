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ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Eylül Sincan, Yenimahalle, Mamak, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Eylül Sincan, Yenimahalle, Mamak, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Sincan, Yenimahalle, Mamak, Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 27 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.09.2024 15:05:00

Tamir Tarihi: 25.09.2024 20:00:00

Detay: Sincan ilçesi Temelli Gazi Mahallesi Yeni bacı mevkiini besleyen su deposunda oluşan seviye azlığı nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Gazi Mahallesi içerisindeki Yeni bacı mevkii tamamı.

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.09.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 26.09.2024 22:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ TURGUT ÖZAL MAHALESİ 2220.CADDE İÇERİSİNDE İÇME SUYU ANA İLETİM HATTI BAĞLANTI ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN DOLAYI PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 2220 CADDE ,1467/1 CADDE VE CİVARI YUVA MAHALLESİ ( KÖY İÇİ HARİÇ )

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.09.2024 10:50:00

Tamir Tarihi: 26.09.2024 19:00:00

Detay: PLANLIZ SU KESİNTİSİ: Kurumumuz Kanal İnşaat Dairesi Başkanlığı yüklenici firması tarafınd an yapılan atık su hattı imalatı esnasında Q250 mm Duktil boru hattının ek yerinden atması sonucu su kesintisi yapılacaktır. 26.09.2024 tarih 10.50 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Etkilenecek yerler Türközü mahallesi Mahallesi nin tamamı ile Mutlu ve Kutlu mahallelerin alt kotları etkilemektedir

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.09.2024 17:30:00

Tamir Tarihi: 26.09.2024 23:00:00

Detay: Koru Mahallesi 2579 sokak içi kanal döşemesi esnasında 100'lük Çelik boruya hasar vermişlerdir sular kesinti yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Doğa Sitesi tamamı Tuğberk Sitesi tamamı

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