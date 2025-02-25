ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Şubat Etimesgut, Sincan, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Şubat Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 26 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.02.2025 14:00:00

Tamir Tarihi: 25.02.2025 20:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Tunahan Mahallesi içme suyu hattında oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Tunahan Mahallesi geneli.

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Arıza Tarihi: 25.02.2025 14:45:00

Tamir Tarihi: 25.02.2025 19:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Ayyıldız Mahallesi 1666 Cadde içinde içme suyu hattında oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Ayyıldız Mahallesinin bir kısmı, Ahi Mesut Mahallesinin bir kısmı.