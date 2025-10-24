ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 24 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Polatlı

Arıza Tarihi: 24 Ekim 2025, 08.45

Tamir Tarihi: 25 Ekim 2025, 00.00

Detay: Polatlı ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle belirtilen mahallelerde basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir. Söz konusu durumun saat 23.59 civarında normale dönmesi beklenmektedir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi (bir kısmı), Şentepe Mahallesi (bir kısmı), Çamlıca Mahallesi, Mehmet Akif Mahallesi (bir kısmı)

Çankaya

Arıza Tarihi: 24 Ekim 2025, 10.15

Tamir Tarihi: 24 Ekim 2025, 17.00

Detay: Çankaya ilçesi Ahlatlıbel Mahallesi'nde 400'lük PE hattında meydana gelen arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Ahlatlıbel Mahallesi ve çevresi

Keçiören

Arıza Tarihi: 24 Ekim 2025, 09.00

Tamir Tarihi: 24 Ekim 2025, 23.55

Detay: Keçiören ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle ilçede gün içinde basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabilir. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür eder, yaşanan aksaklıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Keçiören ilçesi geneli

Mamak

Arıza Tarihi: 24 Ekim 2025, 12.30

Tamir Tarihi: 24 Ekim 2025, 23.55

Detay: Yoğun su kullanımına bağlı olarak depolardaki su seviyeleri düşmüştür. Bu nedenle bazı bölgelerde su kesintisi veya basınç düşüklüğü yaşanabilir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Lalahan, Karşıyaka ve İstasyon Mahalleleri'nin üst kotları

Çankaya (Yakupabdal)

Arıza Tarihi: 24 Ekim 2025, 12.45

Tamir Tarihi: 24 Ekim 2025, 18.00

Detay: Çankaya ilçesi Yakupabdal Mahallesi Kümeevleri bölgesinde 110'luk içme suyu hattında meydana gelen arıza çalışması devam etmektedir. Kesinti süresi uzatılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yakupabdal Mahallesi alt kotları

Etimesgut

Arıza Tarihi: 24 Ekim 2025, 14.30

Tamir Tarihi: 24 Ekim 2025, 23.55

Detay: Etimesgut ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle belirtilen mahallelerde basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir. Söz konusu durumun saat 23.59 civarında normale dönmesi beklenmektedir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Orhun, Erler, Fatih Sultan, Bağlıca, Yeni Bağlıca, Yapracık, Yukarı Yurtçu, Aşağı Yurtçu, Turkuaz, Şehit Ali, Alsancak (bir kısmı), Süvari (bir kısmı) ve 30 Ağustos Mahallesi (bir kısmı)

Altındağ

Arıza Tarihi: 24 Ekim 2025, 15.00

Tamir Tarihi: 24 Ekim 2025, 23.55

Detay: Altındağ ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle belirtilen mahallelerde basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabilir. Durumun 23.55'e kadar normale dönmesi beklenmektedir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Aydınlıkevler, Güneşevler, Yıldıztepe, Solfasol, Örnek, Gültepe, Önder, Ulubey, Feridun Çelik, Battalgazi ve Beşikkaya Mahalleleri'nin bir kısmı

Yenimahalle

Arıza Tarihi: 24 Ekim 2025, 15.10

Tamir Tarihi: 24 Ekim 2025, 23.55

Detay: Yenimahalle ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle belirtilen mahallelerde basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir. Söz konusu durumun saat 23.59 civarında normale dönmesi beklenmektedir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Yunus Emre, Kayalar, Beştepe, Demetevler, Özevler, Serhat, Yeşilevler, Çarşı, Güzelyaka, Yuva, Karacakaya, Yukarı Yahyalar, İvedik, Ostim ve Turgut Özal Mahalleleri

Akyurt

Arıza Tarihi: 24 Ekim 2025, 16.50

Tamir Tarihi: 24 Ekim 2025, 20.00

Detay: Beyazıt Mahallesi Harman Sokak içinde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Beyazıt, Atatürk ve Yıldırım Mahalleleri'nin bir kısmı