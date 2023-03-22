ASKİ Ankara su kesintisi: 22-23 Mart Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 23 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KALECİK

Arıza Tarihi: 22.03.2023 10:00:00

Tamir Tarihi: 22.03.2023 14:00:00

Detay: SU KESİNTİSİ Halit cevri aslangil mahallesi 41.sokakta Kanal ve yağmur suyu imalatı sırasında oluşan arıza nedeniyle tahmini saat 14:00 a kadar su kesintisi yaşanacaktır. SU KESINTI TARİHİ VE SAATI: 22.03.2023 10 .00 SU VERILME TARİHI VE SAATİ 22.03 2023 14.00

Etkilenen Yerler: Halit Cevri Aslangil mahallesi Çağlar caddesi,31.-32-34 sokak ve 41-43. Sokak

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 22.03.2023 10:00:00

Tamir Tarihi: 23.03.2023 00:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ BEYTEPE MAHALLESİ SULUHAN SOKAK ÜZERİNDE ANA İLETİM HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ ZAFER CUMHURİYET İSTİKLAL VE RÜSTEMPAŞA MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ VARDIR

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