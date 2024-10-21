ASKİ Ankara su kesintisi! 21-22 Ekim Beypazarı, Sincan, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 22 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.10.2024 08:20:00

Tamir Tarihi: 21.10.2024 23:55:00

Detay: sincan ilçesi alcı mahallesi içerisindeki 7500 lük su deposunda meydana gelen vana arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: alcı mahallesi tamamı.

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Arıza Tarihi: 21.10.2024 15:05:00

Tamir Tarihi: 21.10.2024 23:55:00

Detay: Sincan ilçesi temelli Yenihisar mahallesi küme evleri içerisindeki su deposunda oluşan seviye azlığı nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Yenihisar mahallesi tamamı ve Alagöz mahallesinin bir kısmı

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.10.2024 10:30:00

Tamir Tarihi: 21.10.2024 18:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Akyazı Demirciler Sanayi Sitesinde Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Akyazı Demirciler Sanayi Sitesi Yukarı Sanayi Mevkii