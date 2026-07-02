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ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 2 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Haymana

Haymana ilçesine bağlı Yenice (Sindiren) Mahallesi’nde bulunan pompa ve motor arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Kesinti, 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.30’da başlamış olup saat 20.30’da sona ermesi planlanmaktadır. Ekipler, arızayı en kısa sürede gidermek için sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Kesintiden Yenice (Sindiren) Mahallesi etkilenmektedir.

Etimesgut

Etimesgut ilçesine bağlı Elvan Mahallesi 1835. Cadde’de bulunan Ø100’lük dağıtım şebeke borusundaki arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Kesinti, 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 18.30 arasında uygulanacaktır. Ekipler, arızayı en kısa sürede gidermek için sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Kesintiden Elvan Mahallesi geneli etkilenmektedir.

Onur BAYRAM
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