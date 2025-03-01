Rusya'dan Türkiye'yi ilgilendiren Zelenskiy iddiası: Beyaz Saray'dayken saldırmaya çalıştılar

Rusya'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren Zelenskiy iddiası
Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı

İşçi servisi, park halindeki tıra çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ramazan tebriğinden rahatsız olan Zorlu Holding CEO'su hakkında soruşturma

Ramazan mesajından rahatsız olan Zorlu CEO'suna soruşturma
Mabel Matiz'i görenler tanıyamadı! İşte ünlü şarkıcının ağızları açık bırakan değişimi

İşte ünlü şarkıcının ağızları açık bırakan değişimi

ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Mart Polatlı, Mamak, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Mart Polatlı, Mamak, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara ASKİ Polatlı, Mamak, Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Mart Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 2 MART

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.03.2025 13:00:00

Tamir Tarihi: 1.03.2025 18:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ :Şentepe Mahallesi Çeçenistan Caddesi üzerindeki Ø 355 Lik İçme Suyu Dağıtım şebeke hattında ani oluşan Arıza nedeniyle Plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Şentepe mahallesi, Esentepe mahallesi Gülveren mahallesi.

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.03.2025 13:30:00

Tamir Tarihi: 2.03.2025 13:30:00

Detay: LALAHAN VE KARŞIYAKA MAHALLELERİNİ BESLEYEN SU KUYULARININ SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİNDEN DOLAYI ÜST KOTLARDA BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE SUSUZLUK YAŞANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: LALAHAN MAHALLESİ VE KARŞIYAKA MAHALLESİ ÜST KOTLARI

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor
img

Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli
img

Yeni lüks otomobil dakikalar içinde 10 bin adet sipariş aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yaşındaki Nazlı'nın cansız bedeni derede bulundu

4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli

Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli
Konuğunun aylık kazancını duyan Esra Erol, Bakan Yerlikaya'ya çağrıda bulundu

Konuğunun aylık kazancını duyunca Bakan Yerlikaya'ya seslendi
Cem Köksal'ın 'Ramazan' hazımsızlığı sonrası İngiltere Kralı'nın görüntüsü gündem oldu

Biri Hristiyan hurma paketliyor, diğeri Müslüman Ramazan'dan rahatsız
Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.