ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Mart Polatlı, Mamak, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ Polatlı, Mamak, Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Mart Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Mart Ankara su kesintisi saatleri!
ANKARA SU KESİNTİSİ 2 MART
Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 1.03.2025 13:00:00
Tamir Tarihi: 1.03.2025 18:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ :Şentepe Mahallesi Çeçenistan Caddesi üzerindeki Ø 355 Lik İçme Suyu Dağıtım şebeke hattında ani oluşan Arıza nedeniyle Plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)
Etkilenen Yerler: Şentepe mahallesi, Esentepe mahallesi Gülveren mahallesi.
MAMAK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 1.03.2025 13:30:00
Tamir Tarihi: 2.03.2025 13:30:00
Detay: LALAHAN VE KARŞIYAKA MAHALLELERİNİ BESLEYEN SU KUYULARININ SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİNDEN DOLAYI ÜST KOTLARDA BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE SUSUZLUK YAŞANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: LALAHAN MAHALLESİ VE KARŞIYAKA MAHALLESİ ÜST KOTLARI