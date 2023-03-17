ASKİ Ankara su kesintisi: 17-18 Mart Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 18 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BALA

Arıza Tarihi: 16.03.2023 15:50:00

Tamir Tarihi: 18.03.2023 17:00:00

Detay: SU DEPO TADİLAT CALIŞMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSI YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BALA KÜÇÜKCAMİLİ MAH VE BÜYÜKBIYIK MAH

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 17.03.2023 03:10:00

Tamir Tarihi: 17.03.2023 17:00:00

Detay: Detay: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ FATİH CADDESİ ÜZERİNDE ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA BAŞAĞAÇ AYVAŞIK KURTULUŞ BEYTEPE VE MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ OLACAKTIR

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 17.03.2023 12:00:00

Tamir Tarihi: 17.03.2023 16:00:00

Detay: Hasanoğlan Fatih Mahallesi Fatih Caddesi içerisindeki su arızasından dolayı saat 12/00 ile 16/00 saatlerı arası su kesıntısı yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Havuzbaşı,Şehitlik ve İstasyon Mh üst kotları.

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 18.03.2023 12:30:00

Tamir Tarihi: 17.03.2023 16:30:00

Detay: Pursaklar ilçesi Yunus Emre mahallesi Eskiköy caddesi üzerinde oluşan arıza nedeniyle Su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Yunus emre mahallesi bir kısmı

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 17.03.2023 14:30:00

Tamir Tarihi: 17.03.2023 22:00:00

Detay: Üniversiteler Mahallesi Şehit Mustafa tayyarcan Caddesi PSV 3 önü p225'lik boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmştır

Etkilenen Yerler: Üniversiteler mahallesi Bilkent Park 2 Sitesi Real ÖSYM ve civarları

GÜDÜL

Arıza Tarihi: 17.03.2023 15:00:00

Tamir Tarihi: 17.03.2023 19:00:00

Detay: GÜDÜL İLÇESİ ÇAĞA MAHALLESİ DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: ÇAĞA

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 17.03.2023 15:15:00

Tamir Tarihi: 17.03.2023 18:00:00

Detay: Beşikkaya mahallesi 1977 sokak içindeki içme suyu şebeke arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Beşikkaya mahallesinin bir kısmı

BEYPAZARI