ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Kasım Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

POLATLI

Arıza Tarihi: 17.11.2025 08:45

Tamir Tarihi: 17.11.2025 19:00

Detay: Polatlı İlçesi Zafer Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle, arızanın hızlı bir şekilde giderilmesi amacıyla zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Zafer Mahallesi'nin bir kısmı

---

Arıza Tarihi: 17.11.2025 10:00

Tamir Tarihi: 17.11.2025 20:00

Detay: Polatlı İlçesi Basri Mahallesi'nde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle, arızanın daha hızlı giderilebilmesi için zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Basri Mahallesi

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 17.11.2025 14:55

Tamir Tarihi: 17.11.2025 17:00

Detay: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Sokak'ta meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Başağaç Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Sokak ve çevresinin bir kısmı

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 17.11.2025 17:10

Tamir Tarihi: 17.11.2025 19:00

Detay: Gölbaşı İlçesi Kızılcaşar Mahallesi 2669. Sokak'taki Ø90 PVC içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmıştır. Suyun verilmesinin ardından üst kotlara ulaşma saatinin 20:00 olması öngörülmektedir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Tek Yapı Kooperatifi