ASKİ Ankara su kesintisi! 14-15 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 14 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 14 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Yenimahalle

Arıza tarihi: 14 Ekim 2025, 12.00

Tamir tarihi: 14 Ekim 2025, 18.00

Detay: Yenimahalle İlçesi İnönü Mahallesi 1777. Caddesi'nde bulunan 100 mm çapındaki PE boru içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: İnönü Mahallesi Hacettepeliler Sitesi, Uğur Mumcu Mahallesi 1612. Sokak.

Polatlı (Fatih Mahallesi)

Arıza tarihi: 14 Ekim 2025, 12.25

Tamir tarihi: 14 Ekim 2025, 17.00

Detay: Polatlı İlçesi Fatih Mahallesi Bıyıktay Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Fatih Mahallesi, Zafer Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Mahalle'nin bir kısmı.

Polatlı (Şehitlik Mahallesi)

Arıza tarihi: 14 Ekim 2025, 14.30

Tamir tarihi: 14 Ekim 2025, 18.00

Detay: Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Kırım Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında üçüncü şahıslar tarafından meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Şehitlik Mahallesi'nin bir kısmı.

Keçiören

Arıza tarihi: 14 Ekim 2025, 09.00

Tamir tarihi: 14 Ekim 2025, 20.00

Detay: Keçiören Basınevleri Mahallesi Gülhane Caddesi'nde devam eden yağmur suyu imalat çalışması sırasında çalışma güzergâhında bulunan Q200'lük şebeke hattında meydana gelen anlık arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Basınevleri ve Karargahtepe Mahallelerinin alt kotları.

Çankaya

Arıza tarihi: 14 Ekim 2025, 09.10

Tamir tarihi: 14 Ekim 2025, 21.00

Detay: Mutlukent Mahallesi Öykülü Caddesi üzerinde bulunan Ø160'lık PE içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Mutlukent Mahallesi, Angora Evleri'nin bir kısmı.

Şereflikoçhisar

Arıza tarihi: 14 Ekim 2025, 10.00

Tamir tarihi: 14 Ekim 2025, 12.00

Detay: Şereflikoçhisar Emek Mahallesi'nde meydana gelen dağıtım şebeke hattı arızası nedeniyle 10.00 ile 12.00 saatleri arasında iki saatlik su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen yerler: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi.