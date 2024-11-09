ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Kasım Keçiören, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ Keçiören, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!
ANKARA SU KESİNTİSİ 10 KASIM
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
SEREFLIKOÇHISAR SU KESİNTİSİ
- Arıza Tarihi: 9.11.2024 10:00:00
- Tamir Tarihi: 9.11.2024 13:00:00
- Detay: Şereflikoçhisar Mustafacık Mahallesi Evren Caddesinde oluşan Dağıtım Şebeke Hattı Arızası nedeniyle 10:00-13:00 arası 3 saatlik su kesintisi olacaktır.
- Etkilenen Yerler: Mustafacık Mahallesi