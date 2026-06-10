ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 10 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

BALA

Bala ilçesine bağlı Bahçekaradalak Mahallesi'nde bulunan arıtma tesisinde bakım, onarım ve depo temizliği çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Kesinti 10 Haziran 2026 tarihinde saat 17.00'de başlamış olup aynı gün saat 23.59'a kadar devam edecektir. Ekipler arızanın ve çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için sahada kesintisiz olarak çalışmaktadır.

Su kesintisinden Çiğdemli, Afşar, Yaylalıözü, Karahamzalı, Üçem, Küçükboyalık, Büyükboyalık, Yeniyapanşeyhli, Sırapınar, Abazlı, Koçyayla, Yeniköy, Yöreli ve Aydoğan mahalleleri ile Ergin Yaylası etkilenmektedir.

POLATLI

Polatlı ilçesi Şehitlik Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında, üçüncü şahısların verdiği zarar nedeniyle 110 milimetrelik PVC boruda arıza meydana gelmiştir. Bu nedenle 10 Haziran 2026 tarihinde saat 15.15 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanmaktadır. Ekipler arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Su kesintisinden Şehitlik Mahallesi'nin bir bölümü etkilenmektedir.

AKYURT

Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi Merdane Sokak'ta, müteahhit tarafından yapılan kanal bağlantısı çalışması sırasında ana içme suyu şebeke hattında arıza meydana gelmiştir. Bu nedenle 10 Haziran 2026 tarihinde saat 17.45 ile 21.00 arasında su kesintisi uygulanmaktadır. Arızanın giderilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürmektedir.

Su kesintisinden Akyurt ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi etkilenmektedir.