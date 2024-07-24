Askerlik yerleri belli oldu mu? MSB Ağustos askerlik yerlerini ne zaman açıklayacak?

Yedek subay adayları, yedek astsubay adayları ve er statüsündeki yükümlülerin Ağustos ayı askerlik yerleri araştırılıyor. Yükümlüler, sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet veya askerlik şubesinden alabilecekler. Milli Savunma Bakanlığı askerlik sınıflandırma sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? İşte, detaylar…

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

02 Ağustos 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden seçim ve sınıflandırma sonuçları yükümlülere duyurulacaktır.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere, yedek subay veya astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk dönemlerinde 7179 sayılı Asker alma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar, er statüsünde askere sevk edileceklerdir.