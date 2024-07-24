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Askerlik yerleri belli oldu mu? MSB Ağustos askerlik yerlerini ne zaman açıklayacak?

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Temmuz ayının son haftasına girilirken asker adaylarının gündemi yoğunlaştı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 31 Mayıs 2024 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapan adaylar, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler. Peki, Askerlik yerleri belli oldu mu? MSB Ağustos ayı askerlik yerlerini ne zaman açıklayacak? sorularının cevaplarına haberin devamında ulaşabilirsiniz.

Yedek subay adayları, yedek astsubay adayları ve er statüsündeki yükümlülerin Ağustos ayı askerlik yerleri araştırılıyor. Yükümlüler, sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet veya askerlik şubesinden alabilecekler. Milli Savunma Bakanlığı askerlik sınıflandırma sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? İşte, detaylar…

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

02 Ağustos 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden seçim ve sınıflandırma sonuçları yükümlülere duyurulacaktır.

Askerlik yerleri belli oldu mu? MSB Ağustos askerlik yerlerini ne zaman açıklayacak?

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere, yedek subay veya astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk dönemlerinde 7179 sayılı Asker alma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar, er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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